Mercato, l'OL proche de réaliser un nouveau gros coup

L’Olympique Lyonnais est sur le point de réaliser un nouveau gros coup sur le marché des transferts.

L’Olympique Lyonnais continue de s’activer sur le marché des transferts. Le club rhodanien a déjà enregistré l’arrivée de cinq joueurs au cours de cette fenêtre de transferts. En outre, l’OL est proche de réaliser un nouveau gros coup à deux jours de la fin du mercato hivernal.

L’OL veut frapper un nouveau gros coup

Désireux de se renforcer cet hiver, l’OL a sorti le chéquier lors de cette fenêtre de transferts. Libéré de ses problèmes avec la DNCG, Lyon a reçu carte blanche pour recruter cet hiver. C’est d’ailleurs dans cette optique que le président lyonnais, John Textor, a débloqué un montant de 50 millions d’euros pour le budget du mercato. Un montant dont l’OL s’est servi pour boucler plusieurs dossiers sur le marché.

Ainsi, le club rhodanien a fait venir des joueurs comme Malick Fofana (17 millions), Gift Orban (12 millions), Adryelson (3,5 millions), et Lucas Perri (3,2 millions). L’Olympique Lyonnais s’est même offert le luxe de signer Nemanja Matic pour 2,5 millions d’euros après un long bras de fer avec le Stade Rennais. Cependant, l’OL n’est pas encore satisfait et va réaliser un nouveau gros coup avant la clôture du mercato hivernal jeudi prochain.

Benrahma à un pas de Lyon

Dès le début du mercato, l’OL avait identifié un certain nombre de joueurs qui devaient renforcer l’effectif cet hiver. Parmi les noms cités, se trouvait notamment Said Benrahma. Courtisé également par l’OM, l’international argentin va finalement rejoindre le Rhône. En effet, The Sun, nous apprend ce mardi que l’OL aurait trouvé un accord avec West Ham pour le transfert de l’ancien niçois. A en croire le journal anglais, le montant de l’opération serait estimé à 17,5 millions d’euros.

Toutefois, un détail bloquerait l’opération pour l’instant. L’OL n’aurait pas encore eu l’aval de Benrahma pour rejoindre les Gones pour le reste de la saison. L’international algérien réfléchirait encore à l’idée de quitter Londres ou pas. Pour le moment, les négociations se poursuivraient entre l’OL et les représentants du joueur qui devrait accepter de réduire son salaire en cas de départ à Lyon.