Mercato : Un joueur de Premier League répond à l’intérêt de l’OL

L’Olympique Lyonnais reçoit la réponse du joueur de Tottenham Hotspur, qu’il ciblait pour ce mercato hivernal.

Longtemps réclamé par Laurent Blanc avant son limogeage l’été dernier, le poste de milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais va être renforcé au cours de ce mercato d’hiver. Après avoir officialisé une première recrue dans l’entrejeu, la semaine écoulée, le club rhodanien a songé au recrutement d’un autre profil.

Nemanja Matic a signé à l’OL

Dans le viseur de l’Olympique Lyonnais et très proche des Gones, Nemanja Matic a rejoint le club rhodanien pour le reste de la saison. Le désormais ex-milieu de terrain du Stade Rennais venait de débarquer au club rhodanien pour une nouvelle aventure. L’annonce a été faite, ce samedi 27 janvier 2024, par l’Olympique Lyonnais et le club Rouge et Noir à travers leur compte officiel X, anciennement Twitter. Le Serbe a signé jusqu’en 2026 avec les Gones.

« Nemanja Matić transféré à Lyon. Le Stade Rennais F.C. et l’Olympique Lyonnais ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain Nemanja Matić qui était engagé avec le SRFC jusqu’en 2025 », a indiqué le Stade Rennais dans un communiqué. « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée de l’international serbe, Nemanja Matić, en provenance du Stade Rennais, jusqu’au 30 juin 2026. Le montant du transfert s’élève à 2,6 M€ », a précisé pour sa part le club olympien sur son site.

Pierre-Emile Hojbjerg répond à l’OL

Ces derniers jours, plusieurs sources ont évoqué le potentiel recrutement d'un autre milieu de terrain en dépit de la signature de Nemanja Matic en provenance du Stade Rennais. En effet, Pierre-Emile Hojbjerg, joueur de Tottenham, serait l’une des cibles de l’Olympique Lyonnais avant la fin du mercato, jeudi prochain.

A en croire les informations de Sky Sport Allemagne, l’internationale milieu défensif danois (73 capes, 7 buts) ne devrait pas signer au Groupama Stadium cet hiver. L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich (28 ans) aurait refusé la proposition de John Textor et sa direction. De nombreux clubs se sont renseignés sur le joueur de 28 ans. Il est à surveiller dans les prochains jours puisque l’ancien de Southampton est toujours ouvert à un nouveau défi hivernal, lui qui n’est pas un titulaire indiscutable dans la formation entraînée par Ange Postecoglou