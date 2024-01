Mercato : Après Matic, l'OL fonce sur un autre milieu de terrain

L’Olympique Lyonnais vise un autre milieu de terrain malgré l’arrivée de Nemanja Matic.

Discret sur le marché des transferts, l’OL a réussi à s’attacher les services de quatre joueurs cet hiver. En plus de ces derniers, Nemanja Matic a rejoint aussi Lyon pour aider le club rhodanien à densifier son entrejeu. Toutefois, l’OL n’est pas encore satisfait et compte renforcer son milieu de terrain avec un autre joueur.

L’OL veut un autre milieu de terrain

Après une première partie de saison décevante, l’OL a décidé de se renforcer dans plusieurs secteurs lors du mercato hivernal. Un plan qui suit son cours pour l’instant avec les arrivées de Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana et Gift Orban. Mais l’Olympique Lyonnais avait grand besoin de renforcer son entrejeu qui ne comptait que Corentin Tolisso et Maxence Caqueret comme certitudes.

Ainsi, Lyon a fait venir Nemanja Matic après un long feuilleton où le Serbe est même allé au clash avec le Stade Rennais. L’arrivée du milieu terrain serbe permettra à l’OL d’avoir plus de prestance dans l’entrejeu comme l’a souligné le directeur sportif du club, David Friio. Cependant, l’OL n’est pas encore satisfait de son recrutement et souhaite attirer un autre milieu de terrain dans son effectif.

L’OL fonce sur Orel Mangala

Malgré l’arrivée de Nemanja Matic, l’OL pousse pour recruter un autre milieu de terrain. Selon le journal L’Equipe, le club rhodanien aurait ciblé André (Fluminense) et Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham) comme potentiels renforts cet hiver. Mais les deux dossiers n’ont pas eu de réussite, le Brésilien étant trop cher alors que le Danois a décidé de repousser toutes les offres hivernales. Mais l’OL n’a pas abandonné pour autant et a même activé un plan C.

Selon L’Equipe, l’OL aurait jeté son dévolu sur Orel Mangala. L’international belge (25 ans, 12 sélections) est un titulaire indiscutable à Nottingham Forest cette saison (19 matchs dont 18 titularisations). Le journal ne précise pas cependant l’approche lyonnaise pour s’offrir le joueur. Par ailleurs, l’OL n’est pas le seul club intéressé par Orel Mangala puisque des équipes comme Naples, la Juventus et Galatasaray auraient également coché le nom du Belge dans leur short-lists.