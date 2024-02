Mercato : L'incroyable plan du Real Madrid pour recruter Leny Yoro

Le Real Madrid a déjà mis en place un plan bien défini pour enrôler le joueur du LOSC Lille, Leny Yoro.

Alors qu’il était cité dans le viseur de plusieurs écuries européennes lors du mercato hivernal, qui venait de se terminer, Leny Yoro n’a plus bougé, finalement. Décimé en défense après la blessure de ses cadres en défense centrale, le Real Madrid a mis en place un plan pour s’offrir le jeune français.

Plusieurs clubs veulent de Leny Yoro

Auteur d’une très bonne saison avec Lille, Leny Yoro (19 matchs de Ligue 1, 2 buts) est la cible de plusieurs clubs pour le dernier mercato hivernal. Le Paris Saint-Germain a tant voulu le faire signer. En Espagne, l’on évoquait les intérêts du Real Madrid et de l’Atlético de Madrid. La Bundesliga était aussi de passage avec son champion en titre, le Bayern Munich.

Mais le joueur n’a pas finalement bougé de son club, qui voulait qu’il renouvelle son bail. Le président du club, Olivier Létang, avait clairement fait savoir que son défenseur n’était pas à vendre. « Il ne partira pas en janvier… Il n’y a aucune négociation, aucune discussion contrairement à ce que certains laissent entendre », avait-il confié au quotidien régional, Le Parisien. L’entraîneur de Lille, Paulo Fonseca, a d’ailleurs invité son joueur à « rester humble » en dépit de l'intérêt qu'il suscite.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Le plan du Real Madrid

Actuellement, le Real Madrid n’a qu’un seul défenseur central apte. Il s’agit du capitaine Nacho Fernandez. Quant à David Alaba (ligament croisé), Eder Mitao (ligament croisé) et Antonio Rüdiger (ischio), ils sont tous blessés. L’Autrichien a été écarté jusqu'à la fin de la saison à la suite d'une opération du genou. Quant à lui, Eder Militao n'est pas susceptible de retrouver les terrains de sitôt à la suite de sa récente blessure.

Getty

A en croire les informations de Marca, les Merengues ont fait de Leny Yoro leur priorité pour le recrutement de l’été prochain. Le Real Madrid use, selon le média ibérique, de la même manœuvre pour tenter de recruter le latéral gauche canadien du Bayern Munich, Alphonso Davies (23 ans), également sous contrat jusqu’en 2025. La Maison Blanche met la pression pour que le joueur ne prolonge pas son contrat, qui prend fin l’année prochaine.

Si le joueur ne prolonge pas, cela permettrait au Real Madrid d’arriver en position de force cet été pour faire une offre en-deçà des attentes des dirigeants lillois, qui craignent le départ de leur joueur libre et gratuit un an plus tard. Leny Yoro est estimé à 60 millions d’euros actuellement.