Mercato - Kenny Lala espérait une approche du PSG

Kenny Lala vient de reconnaitre qu'un transfert au PSG l'intéresserait, mais qu'il n'a eu aucune sollicitation de la part du club de la capitale.

Kenny Lala a été l'un des latéraux qui se sont le plus distingués lors de la précédente saison de . Et en tant que tel, l'arrière de s'est mis à nourrir beaucoup d'aspirations comme celle de rejoindre un grand club dès cet été. C'était son souhait, mais il ne s'est pas exaucé. Fautes de propositions concrètes.

Dans un entretien accordé au site 20minutes.fr, le joueur du Racing s'est montré honnête et a reconnu qu'il visait un palier supérieur. "Il s’est dit beaucoup de choses, c’est pour ça que je me suis fait discret jusqu’ici. Depuis le début, tout est transparent avec le président (Marc Keller) : s’il y a moyen d’aller voir plus haut, il est ouvert. Il y a eu des propositions. Après, je me remets en question. Peut-être que je ne suis pas assez bon ? Peut-être que je dois en faire plus pour aller plus haut ?"

« Pas encore sûr de rester à Strasbourg »

Relancé sur les clubs qui l’ont approché, le Martiniquais a préféré taire leur identité. D’un autre côté, il a précisé aussi qu’il « n’excluait pas » la possibilité de partir d’ici le 2 septembre prochain, date de la clôture du mercato : « Je ne veux pas dire leurs noms mais il y a eu deux clubs de bon standing et qui avaient de l’ambition. L’accord entre les clubs ne s’est pas fait. Tout ce qui est chiffre, ce n’est pas moi qui gère (...) Aujourd'hui, je ne suis pas encore sûr de rester au Sporting. Je suis là, j’attends. Comme depuis le début de la prépa, je fais mes matches. Je suis professionnel et je vois ce qu’il se passe. En dix jours, tout est possible. »

Pendant une période, au moment où le club champion de se cherchait un arrière droit, le nom de Lala a circulé à Paris. Il n’y a cependant jamais eu d’approche en ce sens, et l’intéressé le regrette : « J’aurais bien aimé qu’ils me contactent. Ça fait plaisir d’entendre qu’ils s’intéressent à moi et je ne vois pas qui refuserait d’y aller ».