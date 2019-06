Mercato Strasbourg : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Ça y est ! Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en France depuis le 11 juin. Goal dresse la liste des arrivées et des départs à Strasbourg.

: les enjeux du mercato d'été 2019

Lentement, mais sûrement. Telle pourrait être la devise du Racing Club de Strasbourg, dont les prochaines échéances seront européennes avant d’être nationales. Il aurait fallu pincer n’importe quel habitant de la cité alsacienne pour qu’il puisse croire à un tel destin huit ans auparavant, lorsque le RCS se trouvait relégué administrativement en cinquième division pour problèmes financiers… Mais à force de persévérer, et surtout d’enchaîner les montées, les Strasbourgeois ont fini par recevoir la grâce des dieux du football.

De quoi prendre la grosse tête, après une 11e place en et une remportée, laquelle permettra au Racing de disputer trois tours de qualification avant l’Europa League ? Certainement pas. En bon gestionnaire, le président Marc Keller avait justement "budgété" une 17e place au classement et une élimination précoce dans les deux coupes nationales. Son équipe a finalement déjoué tous les pronostics, et il ne peut que s’en frotter les mains.

La saison passée, l’équipe de Thierry Laurey bénéficiait d’un budget légèrement supérieur à 30 M€. La saison prochaine, celui-ci grimpera à 42 M€, hors ventes de joueurs. Lentement, mais sûrement, le Racing monte en misant toujours sur la stabilité. Au niveau de l’effectif également, même si certains départs importants sont à prévoir, comme celui du latéral droit Kenny Lala, qui s’en ira cet été pour franchir un palier et (enfin) convaincre le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Sans oublier un éventuel transfert du feu follet Nuno Da Costa vers la ...

D’autres joueurs, en fin de contrat cette fois-ci, devraient également quitter le Racing : Pablo Martinez, qui a la cote en , mais aussi Jérémy Grimm et Eiji Kawashima. Au niveau des arrivées, Laurey souhaite recruter 5 à 6 joueurs, certainement deux par ligne, sans compter l’achat définitif de Lamine Koné - prêté la saison passée par Sunderland - pour 2,7 M€. Le coach alsacien a prévenu, il ne souhaite pas "bouleverser l’équipe" mais, en cas de qualification pour la C3, des efforts devront être consentis… Comme souvent, le RCS cherchera donc à faire de belles affaires : dépenser peu pour gagner plus.

Des critères que remplissent par exemple le milieu de terrain de , Ludovic Blas, ou encore le prometteur attaquant du , Timothy Weah, prêté la saison passée au Celtic. Si le premier pourrait être définitivement transféré, le second viendra uniquement en cas d'accord pour un prêt. Le Racing tente d'attirer des pépites, mais il ne lâchera certainement pas les siennes. Anthony Caci, devenu titulaire au fil de la saison, ou encore Youssouf Fofana, qui a réussi à s'imposer en fin d'exercice, resteront donc au bercail.

Strasbourg : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Sanjin Prcic Milieu , retour de prêt Samuel Grandsir Ailier , retour de prêt

Strasbourg : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Kenny Lala Défenseur , transfert Pablo Martinez Défenseur Nîmes, , fin de contrat Nuno Da Costa Attaquant Norwich, , transfert

Strasbourg : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Lamine Koné Défenseur Sunderland, 2,7 M€ (2019-2021)

Strasbourg : les rumeurs d'arrivées du mercato estival 2019