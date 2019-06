De Ligt proche de la Juventus

L'Ajax et l'agent du défenseur, Mino Raiola, ont envoyé des signaux positifs à la Juventus, avec une officialisation possible très bientôt.

La est proche de s'offrir la pépite Matthijs de Ligt et de l'arracher à l'Europe toute entière. Selon les informations de Goal, le champion d' a reçu des signaux extrêmement positifs en provenance de Mino Raiola, l'agent du défenseur néerlandais, ces dernières heures ainsi que de l' Amsterdam confirmant qu'un accord pour le transfert est proche. Dans le viseur du PSG et du , Matthijs De Ligt va selon toute vraisemblance prendre la direction de Turin.

L'international néerlandais va signer un contrat de cinq ans à la Juventus et gagnera un salaire de 12 millions d'euros par an du côté de Turin en prenant en compte son salaire de base et des bonus liés aux performances sportives. Le contrat prévoit également une clause libératoire - comme l'a demandé Mino Raiola - qui s'élèvera à environ 150 millions d'euros. Une clause dont les Turinois risqueraient de devoir se méfier à l'avenir.

La Juventus accueille son bourreau

Matthijs De Ligt est donc sur le point de rejoindre le club dont il a mis fin à la saison de la cette saison. Son but avait fait la différence en permettant à l'Ajax d'éliminer la Juve en quart de finale de la compétition et donc de mettre fin au rêve de sacre européen des turinois et de Cristiano Ronaldo. L'Ajax Amsterdam était ensuite tombé en demi-finale face à . Matthijs De Ligt a également participé au beau parcours des en Ligue des Nations, finaliste contre le .

L’avenir de Matthijs De Ligt a été une source de spéculation constante pendant une bonne partie de la saison, le directeur sportif de l’Ajax, Marc Overmars, concédant que le défenseur quitterait finalement le club néerlandais pour un grand club européen. Le défenseur central a souvent été annoncé du côté de Barcelone, champion d' en titre, encore plus depuis la signature de son ancien coéquipier à l'Ajax, Frenkie De Jong.

Finalement, après une lutte acharnée, c'est la Juventus qui va selon toute vraisemblance remporter la mise dans la course au prodige néerlandais. Le champion d'Italie en titre va frapper un grand coup sur le marché des transferts en renforçant encore un peu plus sa défense, déjà réputée pour être très solide. Avec Matthijs De Ligt dans ses rangs en plus des forces déjà en présence comme Cristiano Ronaldo, la Juventus sera à coup sûr l'un des favoris pour remporter la prochaine Ligue des champions, l'objectif avoué du club turinois.