Mercato - Juventus : Buffon, le retour aux sources se précise !

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon devrait retourner à la Juventus selon Sky Sport Italia.

On oublie tout, et on recommence ? Après 17 années de bons et loyaux services, Gianluigi Buffon a quitté le club de son coeur, la , pour rejoindre le l’été dernier. Mais l’expérience parisienne n’a pas rimé avec succès, notamment en Ligue des Champions. Et malgré une offre de prolongation de contrat d’un an, le vétéran italien a récemment décidé de quitter le club de la capitale. Pour faire le chemin inverse ?

Buffon accepte d’être N°2

Oui, selon les informations de Sky Sport Italia et du généralement très bien informé Gianluca Di Marzio. À 41 ans, Buffon suscite encore la convoitise de nombreux clubs européens, comme l’Atalanta Bergame ou le FC Porto, qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, mais le champion du monde 2006 serait bel et bien déterminé à ne pas écouter la raison, mais plutôt son coeur, en retournant chez la Vieille Dame.

Selon nos confrères, les discussions en sont à un stade avancé pour un contrat d’un an, et il ne manquerait plus que le départ de Mattia Perin, l’actuelle doublure de Wojciech Szczesny, pour confirmer l’une des premières bombes de ce mercato : le "ritorno" de Buffon ! Car oui, c’est bien dans la peau d’un gardien remplaçant que l’Italien retournera à Turin, un statut qu’il avait pourtant refusé du côté du PSG.

Une clause reconversion dans le contrat

À l’heure actuelle, il semble difficile de savoir quelles affiches seront réservées à "Gigi". Les chocs de ? Les matches sans enjeu en Ligue des Champions ? Tout dépendra vraisemblablement de sa forme et de son niveau. Lors de sa saison parisienne, le légendaire gardien avait montré d’énormes signes de fébrilité, et sa prestation catastrophique lors du huitième de finale retour de C1 face à (1-3) restera dans toutes les mémoires.

Mais si Buffon revient à Turin, c’est aussi pour préparer son avenir. Lorsqu’il avait quitté la Vieille Dame un an auparavant, ce dernier laissait déjà filtrer l’idée qu’il ne serait pas contre une reconversion chez les Bianconeri. Et cette clause devrait justement être intégrée à son contrat, que ce soit à la fin de la saison prochaine ou même de la suivante. Dans tous les cas, ce retour inattendu risque de ravir les fans turinois…