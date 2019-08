Mercato - Güclü (PSG) en route pour Rennes

Le jeune espoir turc du PSG, Metehan Guclu, s’apprête à prendre la direction du Stade Rennais.

La fuite des jeunes titis parisiens se poursuit. Quelques heures après avoir cédé Stanley Nsoki à l’OGC Nice, le club de la capitale française s’apprête à laisser partir Metehan Guclu, un prometteur attaquant de vingt ans et qui avait fait ses débuts en pro la saison dernière.

Ce jeune franco-turc est attendu du côté de Rennes, comme annoncé par RMC Sport et Foot . Le club breton lui a concocté un contrat de quatre ans et les parties concernées se sont mises d’accord sur les différents contours de ce deal. L’officialisation devrait survenir dans les prochaines heures.

Guclu, qui a la particularité d’avoir fait ses premiers pas dans le foot dans le même club que Kylian Mbappé (AS Bondy), s’était fait remarquer en avril dernier en scorant lors de sa première apparition en (contre , 2-3). Et, il s’agit jusqu’ici de son seul et unique match disputé avec l’équipe première du PSG.

Pour rappel, avant Nsoki et Guclu, Nkunku, Diaby et Zagre ont également fait leurs valises cet été. Les Franciliens ne cessent donc de dégraisser au niveau des jeunes et cette nouvelle politique n’est pas faite pour rassurer les pépites du centre de formation.