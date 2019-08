OFFICIEL - Nice réalise la belle affaire avec Stanley Nsoki (PSG)

L’OGC Nice a officialisé ce samedi le transfert définitif de Stanley Nsoki, en provenance du PSG, pour une somme estimée à 12,5 M€.

Depuis le rachat de l’OGC Nice par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, le club azuréen a passé la seconde vitesse sur le marché des transferts. Après Kasper Dolberg, Alexis Claude-Maurice ou encore Adam Ounas, les Aiglons ont officialisé ce samedi le transfert de Stanley Nsoki (20 ans), qui arrive en provenance du contre une somme estimée à 12,5 M€.

Officiel : Nsoki est Niçois ! Bienvenue Stanley !https://t.co/O5Qn4hdhgK — OGC Nice (@ogcnice) August 31, 2019

Nsoki, un profil qui vaut cher

Un renfort prometteur pour l’OGCN, notamment en raison de la polyvalence du bonhomme, capable d’évoluer en tant que défenseur central ou latéral gauche. Évidemment, un tel profil vaut son pesant d’or, et les Aiglons ont donc fait chauffer la carte bleue pour l’attirer à Nice.

Stanley N'soki rejoint l'@ogcnice dans le cadre d’un transfert définitif. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2019

D’autant plus que la concurrence était au rendez-vous pour s’attacher les services du défenseur. Et pas des moindres ! Hormis la Juventus, l’Olympique Lyonnais avait également pris la peine de se renseigner auprès du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, par l’intermédiaire de son homologue Jean-Michel Aulas.

Fin de la devinette pour Aulas

"J’avais parlé à Nasser d'un joueur que j'aimerais bien faire venir à . Mais pour le moment, il n'y a rien de défini. Quel joueur ? Je ne peux pas vous en parler. Devant ou derrière ? Derrière. On a perdu un latéral gauche... Ce serait pour un prêt. Je n'en sais rien, on va voir. Je pense que le joueur est intéressé. On verra. C'est le petit Nsoki", confiait récemment JMA, dans des propos rapportés par L’Équipe.

Mais la devinette a pris fin ce samedi. Nsoki ne rejoindra pas l’Olympique Lyonnais, il ira un peu plus bas, du côté de Nice, afin de parfaire son apprentissage du haut niveau. Son objectif ? Devenir titulaire à temps plein. La saison passée, il n’avait eu droit qu’à 11 matchs de avec Paris, malgré la cascade de blessures tout au long de la saison.