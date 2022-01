Mercato - FC Barcelone : La Juventus bloque Morata

A peine le mercato d'hiver a-t-il commencé qu'il est déjà prêt à battre son plein. Ces derniers jours, la possibilité d'un retour en Liga pour Alvaro Morata a fait l'objet d'une rumeur insistante en Espagne. L'attaquant de la Juventus est en effet entré dans le viseur du FC Barcelone, à la recherche d'un remplaçant en attaque après le départ inattendu pour raisons de santé de Sergio Aguero.

Les Catalans ont déjà obtenu le oui d'Alvaro Morata, garantissant à l'attaquant un contrat d'au moins 18 mois. Xavi, lui-même, le nouvel entraîneur des blaugrana, a fait pression sur l'attaquant espagnol pour le convaincre de rejoindre le Camp Nou cet hiver. Le nouveau technicien du FC Barcelone est fan du profil de l'ancien attaquant du Real Madrid.

Le club de la Juventus a cependant parlé avec l'attaquant espagnol, lui faisant comprendre que, n'ayant pas de remplaçant prêt à être acheté sur le marché des transferts, ils ne le laisseront pas partir cet hiver. En effet, le club Bianconeri, à la lutte pour une qualification pour la prochaine Ligue des champions et toujours en lice dans la plus prestigieuse compétition européenne, ne veut pas s'affaiblir pour la seconde partie de la saison.

Depay ne convainc pas la Juventus

Initialement, le FC Barcelone proposait Memphis Depay comme contrepartie technique dans la transaction, mais du côté de la Juventus, le profil de l'international néerlandais ne convainc pas pour des raisons techniques et physiques. Qui plus est, Memphis Depay est arrivé en Catalogne l'été dernier, rejoignant le FC Barcelone en provenance de Lyon et réalisant un rêve d'enfant, il aurait été peu probable de le voir accepter quitter la Catalogne si vite.

Un autre nom suivi par les Bianconeri est celui de Mauro Icardi, avec lequel pour l'instant seules quelques enquêtes ont été réalisées. Le Paris Saint-Germain a besoin de vendre cet hiver, mais le club de la capitale ne voudra pas brader son attaquant argentin, en manque de temps de jeu ces derniers mois et bien loin du niveau qu'il affichait en Serie A.

Des incertitudes autour d'Icardi

Autant dire que la Juventus est dans une impasse. Aucune solution de remplacement d'Alvaro Morata en attaque ne semble pouvoir aboutir avant la fin du marché des transferts hivernal, et faute de quoi, l'Espagnol devra continuer la saison dans le Piémont, avant de voir son sort être réévalué l'été prochain, puisqu'il appartient toujours à l'Atlético Madrid.