PSG : Icardi vers la Juventus ? À Turin, son attitude pose problème

Alors que le mercato d'hiver est officiellement ouvert, l'un des dossiers les plus chauds à suivre mène sans aucun doute à l'avenir de Mauro Icardi. L'attaquant du PSG a récemment été approché par la Juventus de Massimiliano Allegri, qui verrait dans l'attaquant argentin la pièce idéale pour compléter son dispositif offensif si le transfert d'Alvaro Morata à Barcelone se concrétise.



Le conditionnel est strictement de rigueur, mais certains ont déjà exprimé leur point de vue sur la possibilité de voir l'ancien capitaine de l'Inter porter le maillot bianconero dans les prochaines semaines. Dans les colonnes de 'La Gazzetta dello Sport', Massimo Mauro a ouvertement rejeté le scénario possible qui pourrait animer le mois de janvier.



Icardi, une attitude qui pose problème

"Pour le style et les caractéristiques, il n'est pas l'homme qu'il faut : si j'étais un manager, je ne le prendrais jamais. Il est inutile de faire semblant de ne pas voir l'embarras qui entoure ce joueur. La surexposition sur les réseaux sociaux, la femme manager encombrante. Pour moi, ce ne sont pas des attitudes acceptables pour un professionnel de son niveau", a-t-il pesté.



"Quelqu'un comme lui risque de devenir un problème dans n'importe quel club. Dans le vestiaire, il y a des règles et des codes sacrés qu'il faut respecter, les équilibres sont délicats et Icardi ne vous donne pas de garanties", a-t-il ajouté, décidé. D'un point de vue tactique, Massimo Mauro ne voit pas Mauro Icardi comme le bon joueur pour la Juventus.



Un profil qui ne colle pas à la Vieille Dame

"De manière générale, je ne pense pas qu'il soit l'attaquant dont la Juventus a besoin. Icardi est un avant-centre de zone qui a besoin d'un certain type de jeu. Il doit être inséré dans une équipe qui arrive souvent et avec beaucoup d'hommes devant le but, à ce moment-là il devient décisif car il peut marquer des buts. Les Bianconeri n'ont pas les caractéristiques pour le faire performer à son meilleur niveau. Dans tous les cas, il s'agirait d'une solution tampon, juste pour six mois, puis le club devrait de toute façon revenir sur le marché".



Selon l'ancien joueur de la Juve, l'idéal serait de planifier l'avenir à long terme : et le bon nom est donc Gianluca Scamacca. "Je miserais en ce moment sur un jeune joueur qui est déjà capable de prendre des responsabilités. Comme Scamacca, qui pour moi est meilleur que Vlahovic. Il est grand physiquement, a une excellente progression et est très bon en contre-attaque. Je le vois comme parfait pour la Juventus d'Allegri. Bien sûr, la grande inconnue est le poids de la chemise. Scamacca a jusqu'à présent joué avec le Genoa et Sassuolo, ce n'est pas la même chose, je serais curieux de le voir en bianconero". Une piste plus séduisante ?