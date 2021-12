Juventus : la Vieille Dame serait-elle meilleure sans Dybala ?

Combien pèse l'absence de Paulo Dybala ? L'Argentin est évidemment un joueur unique dans l'équipe d'Allegri, mais une analyse minutieuse des données de la première partie de saison montre que la Juventus obtient des résultats même sans lui. En fait, surtout sans lui.

Sur les huit matchs où Dybala n'a même pas été appelé entre le championnat et la Ligue des champions, sept victoires ont été enregistrées, dont les prestigieuses contre Chelsea, la Lazio et la Roma. La seule défaite a eu lieu à Naples, où les Bianconeri n'ont été éliminés qu'à cause de quelques épisodes malheureux dans la dernière partie du match.



La Vieille Dame plus solide défensivement



L'article continue ci-dessous

Pas seulement ça. Dans ces mêmes matchs, la Juventus n'a pas encaissé de but à sept reprises, les seuls buts encaissés par les Bianconeri sans Dybala l'ayant été à Naples, encore. Un signe clair qu'en l'absence de l'Argentin, l'équipe semble plus solide sur le plan tactique, mais moins créative. Le malentendu est probablement lié au rôle de Dybala, qui, déployé à l'extérieur, ne garantit pas la même couverture que Bernardeschi, et en tant qu'attaquant, il ne peut pas occuper la surface de réparation de l'adversaire de la même manière que Morata ou Kean.

Malgré cela, l'importance de l'Argentin pour la Juventus reste incontestable, car Dybala est le seul bianconero capable de faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Une qualité non négligeable à laquelle Allegri ne renonce pratiquement jamais, si ce n'est pour des raisons de force majeure. En 2022, ce sera donc à l'entraîneur de trouver un moyen de libérer l'imagination de la Joya sans perdre la solidité défensive.



Mercato : Le Bayern attend Raphinha



En effet, les données montrent qu'avec Dybala sur le terrain les résultats ont été jusqu'à présent assez décevants avec seulement 8 victoires sur 17 matchs entre le championnat et la Ligue des Champions, soit un taux de réussite inférieur à 50%. Pas les chiffres de la Juve, en somme.