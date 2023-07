Après une première partie saison intéressante en Championship, le milieu de terrain au parcours atypique va rejoindre la Serie A.

Les clubs italiens adorent les jeunes talents français et attirent chaque année de nouveaux joueurs tricolores. Dans les prochains jours, ce contingent va encore grossir de l'autre côté des Alpes puisque Etienne Camara va rejoindre la Serie A.





Après une saison intéressante démarrée comme titulaire à Huddersfield (20 matches dont 13 titulaires), le milieu de terrain originaire de Noisy-le-Grand va s'engager avec Udinese pour 5 ans. Dans l'affaire, les Anglais vont récupérer 2 millions d'euros bonus compris.





Passé par Angers, où il avait refusé de signer son premier contrat professionnel, le longiligne milieu gaucher avait été appelé en fin de saison par Landry Chauvin pour le mondial U20. Avant cela, plusieurs clubs italiens et allemands, dont Francfort, ont pu observer un joueur capable de jouer en position 6 ou 8 (plus à l’aise en relayeur). Chez les Terrier, il a plus souvent évolué devant la défense chez les Terriers, démontrant sa capacité à résister à la pression ou à casser les lignes.