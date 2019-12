Mercato - Et si Wilfried Bony rebondissait au Havre, en Ligue 2 ?

Libre de tout contrat, l’attaquant ivoirien pourrait rebondir en Ligue 2, du côté du Havre.

Décidément, aime les coups retentissants. L’été dernier, déjà, le club normand avait tenté de recruter Samir Nasri ou encore Hatem Ben Arfa, sans réussite, mais le transfert surprise pourrait finalement avoir lieu cet hiver.

En effet, selon les informations de L’Équipe, Wilfried Bony aurait été aperçu en train de visiter les installations du HAC. Et les choses pourraient rapidement se concrétiser puisque nos confrères parlent d’un attaquant "convaincu" par le projet havrais suite à une discussion avec l’entraîneur Paul Le Guen.

La visite médicale s'annonce décisive

Nul doute que la visite médicale devrait aider les dirigeants normands à trancher. Et pour cause, depuis sa rupture des ligaments croisés en 2018, le buteur ivoirien a eu du mal à retrouver son niveau, et il a surtout peu joué.

Lors de l’exercice précédent, il n’avait eu droit qu’à 7 rencontres de Championship avec Swansea, pour un but, et autant de matchs à disputer lors de son prêt au , avec 5 réalisations cette fois-ci. Mais peu importe, le voir en serait une excellente nouvelle pour l’antichambre de l’élite française.