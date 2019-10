Mercato - Ben Arfa contacté par Le Havre en Ligue 2

Sans club depuis la fin de son contrat à Rennes en juin dernier, le milieu offensif de 32 ans a été approché par le HAC ces derniers jours.

Vincent Volpe rêve d'Hatem Ben Arfa et comme il l'a indiqué sur le site MaLigue2.fr, il y a bien eu des contacts entre son club et l'entourage du joueur sans club depuis son départ de Rennes en juin dernier.

"Hatem Ben Arfa est libre. Nous avons pensé à lui. J’ai eu des contacts avec lui. J’ai trouvé le garçon charmant. Quoi que pensent les gens, j’ai trouvé quelqu’un de réfléchi. Il s’est montré ouvert, honnête, transparent et gentil. Il avait envie de quitter la ", a ainsi expliqué le président du HAC.

"Je ne partage pas son opinion. Mais je crois que ce n’est pas impossible qu’il joue encore en France, et même en avec nous. Il adore Paul Le Guen et c’est réciproque. Le courant passe très bien. Reste que c’est plus compliqué, car la saison passe."

Reste à savoir si Hatem Ben Arfa suivra le même chemin que Jérémy Ménez, qui s'est engagé en faveur du il y a quelques semaines. Annoncé un temps du côté de l' et de la , l'international français n'a toujours pas trouvé de nouveau challenge.