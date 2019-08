Mercato - Deux mois après son arrivée, Ciprian Tatarusanu voudrait déjà quitter l'OL !

Après seulement deux journées de , Ciprian Tatarusanu ne se sentirait pas à sa place du côté de l'Olympique lyonnais. D'après des sources roumaines, l'ancien gardien du FC ne serait pas satisfait de son temps de jeu et voudrait déjà trouver un nouveau challenge pour ne pas s'éterniser le banc du Groupama Stadium.

En cause Anthony Lopes et la promesse d'un départ cet été du gardien international portugais. Cependant le portier formé à l'OL tient son rang depuis le début de la saison et aurait peu de chances à dix jours de la fin du mercato de trouver un nouveau club.

Ciprian Tatarusanu is looking for a way out from . He was told Lopes was going, that's why he signed after quitting Nantes. Now Tatarusanu wants at least to seal a loan move before the transfer window closes. #Ligue1