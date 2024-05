Mercato, deux cibles importantes en passe d’échapper au PSG

Le PSG est sur le point de faire une croix sur deux cibles importantes du mercato estival.

Le mercato estival sera mouvementé dans la capitale française. La grande certitude du moment, c’est le départ de Kylian Mbappé, probablement pour le Real Madrid, cet été ainsi que celui de Keylor Navas et de Layvin Kurzawa. Mais c’est surtout le départ du Bondynois qui oblige le PSG à placer ses pions sur le marché des transferts dès maintenant à la recherche de nouveaux attaquants. Une quête qui se complique de plus en plus avec deux cibles prioritaires qui sont en passe d’échapper au club de la capitale.

Les cibles du PSG pour remplacer Mbappé

Le Paris Saint-Germain entre dans une nouvelle ère la saison prochaine. Une ère qui s’ouvre avec le départ de Kylian Mbappé cet été. Le capitaine de l’Equipe de France a confirmé il y a plus d’une semaine dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, qu’il partira bel et bien en fin de saison. Une situation que le PSG avait déjà anticipée depuis plusieurs mois en commençant par chercher un remplaçant au Bondynois.

Ainsi, le club de la capitale s’est lancé sur les pistes des joueurs comme Rafael Leao, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Marcus Rashford ou encore Victor Gyokeres. Parmi toutes ces cibles, seuls Osimhen et Kvaratskhelia semblaient proches du PSG ces dernières semaines. Mais les deux dossiers se compliquent à nouveau.

Ça se complique pour Kvaratskhelia et Osimhen

Ces dernières semaines, la presse italienne révélait que Naples avait fixé le prix de Khvicha Kvaratskhelia à 80 millions d’euros. Mais la Gazzetta dello Sport annonce ce dimanche que le club italien ne serait pas enclin à libérer le Géorgien contre un montant de moins de neuf chiffres. Le PSG devrait alors débourser une centaine de millions afin de s’offrir l’ailier de 22 ans.

Quant à Victor Osimhen, la tendance serait désormais une prolongation d’un an avec une clause libératoire identique à celle de Kvaratskhelia. Par ailleurs, le Nigérian ne ferme pas la porte à un départ mais ne devrait pas aller au clash avec le président napolitain, Aurelio de Laurentiis.