Mercato : Denis Bouanga "rêve" de signer à l’OM

Selon les informations du journaliste Mohamed Toubache-Ter, l’ancien joueur de Ligue 1 exilé en MLS, Denis Bouanga, "rêve" de l’OM.

Une saison et puis revient ? Parti en Major League Soccer après la descente de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2, et plus précisément du côté du Los Angeles FC, Denis Bouanga souhaite revenir en France.

"Il se lève OM, il mange OM, il dort OM"

Et pas n’importe où, puisque l’ailier gauche de 28 ans a laissé filtrer ses envies via le journaliste Mohamed Toubache-Ter, et il a un club bien précis en tête. L’Olympique de Marseille, dont il "rêve".

"Bouanga veut s’engager à l’Olympique de Marseille... Il se lève OM, il mange OM, il dort OM", a ainsi révélé notre confrère sur son compte Twitter.

Un très bon bilan en MLS

Intéressera-t-il l’OM, qui devra s’acquitter d’une indemnité de transfert pour racheter ses deux dernières années de contrat à LA ? Difficile à dire, même si Bouanga a plutôt très bien réussi son passage en MLS avec 15 buts inscrits en 16 rencontres.