Mercato - Dembélé, le Barça continue de payer Dortmund pour le transfert

Difficile de qualifier le transfert d’Ousmane Dembélé de flop, mais il est certain que l’ailier français n’a jamais «rentabilisé» les 105 M€ payés par le Barça au en 2017. Et encore, cela ne concernait pas les bonus…

En effet, pour faire oublier aux supporters le départ de Neymar à Paris, la direction avait misé gros sur «Dembouz» avec un chèque de 105 M€ directement transmis aux Allemands. Depuis, 15 M€ de bonus divers ont été ajoutés, dont un tout récemment.

En effet, en jouant face à l’Atlético de Madrid le week-end passé, Dembélé a passé la barre des 75 matchs joués avec la formation catalane. Un faible total en plus de trois saisons, certes, mais un total qui a permis à Dortmund d’engranger 5 nouveaux millions d’après Kicker.

Une bonne nouvelle pour le club allemand, en revanche, et encore plus en cette période économique trouble vis-à-vis de la situation sanitaire.

