Meilleur joueur de la Copa America à 36 ans, Dani Alves récolte un 40e titre en carrière

Actuellement sans club depuis son départ du PSG, Dani Alves a récolté un 40e titre en carrière dimanche.

Dani Alves est actuellement à la recherche d'un club après son départ du PSG. Aux dernières nouvelles, il serait apprécié en , mais espérerait un retour au Barça. En attendant, le latéral brésilien de 36 ans a raflé la neuvième Copa America du après le nouveau succès des siens dimanche soir face au .

Le résumé du match

Lauréat du quarantième trophée de sa trè riche carrière, Alves a été élu dans la foulée meilleur joueur de la Copa América après la finale remportée par le Brésil contre le Pérou (3-1).

En tout et pour tout, latéral brésilien a remporté cinq trophées avec le Séville FC, dont deux Ligues Europa, 23 avec le Barça, dont 3 Ligues des champions et 6 Ligas, deux avec la ( et ), et six avec le PSG, deux fois la et une . Il en a également remporté quatre avec le Brésil : deux Copas America, dont celle de dimanche, et deux Coupes des confédérations.

Alves n'a pas été le seul Brésilien à briller lors du tournoi contintental sud-américain néanmoins. En effet, le Brésil a collectionné les récompenses individuelles. Alisson est sacré meilleur gardien, tandis qu' a fini meilleur buteur, avec trois réalisations.