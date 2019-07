Mercato - Bayern Munich : Niko Kovac s'excuse après ses déclarations sur Leroy Sané

Le coach du Bayern Munich est revenu sur ses propos au sujet de l'ailier de City après que Rummenigge ait exprimé son mécontentement.

Les champions de n'ont jamais caché leur désir de faire venir l'international allemand de 23 ans, Leroy Sané, qui pourrait quitter suite à son manque de temps de jeu. Bien que le prix demandé par City avoisinerait les 100 millions d'euros, Kovac a récemment suggéré qu'un accord pourrait être bientôt conclu. "Je suis très confiant. Je suppose que nous pouvons le faire"

Le directeur exécutif du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a toutefois révélé son mécontentement face aux commentaires de son entraîneur, à la veille de la victoire écrasante 6-1 lors de l'Audi Cup face à déclarant au média ZDF : "Je n'ai pas aimé ce qu'il a dit. Nous devons respecter les contrats que les joueurs ont signés dans d'autres clubs. Nous travaillons actuellement sur différents dossiers et on verra bien ce qu'il en ressortira. Mais ce genre de déclarations, qu'elles soient pessimistes ou optimistes, ne nous aident pas dans les négociations"

Niko Kovac : "J'ai parlé à Pep et je m'en suis excusé"

Le message a clairement été transmis à Kovac, qui, après le match à l'Allianz Arena, a révélé qu'il avait parlé à Guardiola et s'était excusé pour avoir parlé publiquement de son joueur. "Nous (le Bayern Muncih et lui-même) en avons parlé. J'étais peut-être trop choquant dans cette interview. J'ai parlé à Pep et je m'en suis excusé" a t-il expliqué à ZDF. J'aimerais aussi m'excuser auprès du club. Je me retiendrai dans de tels cas à l'avenir."

Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, a également convenu que les propos de Niko Kovac étaient déplacés. "Nous sommes tous bien avisés de ne pas parler d'autres joueurs sous contrat avec d'autres clubs", a déclaré Salihamidzic. "C'est pourquoi Karl-Heinz Rummenigge a dit cela". Les tensions entre le technicien croate et ses dirigeants pourraient donc vite monter à cause du dossier Leroy Sané.