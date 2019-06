Barça, Real, Manchester United, les candidats pour acheter Neymar

Peu de clubs ont les moyens de s'offrir l'international brésilien et trois équipes se détacheraient.

Neymar va-t-il quitter le PSG cet été ? Ce dimanche, L'Equipe a lâché une bombe concernant Neymar. Selon les informations du quotidien, les dirigeants du , et à leur tête Nasser Al-Khelaifi, ne verraient plus d'un si mauvais œil un transfert de l'international brésilien cet été. Si un club se manifeste avec un gros chèque, ils seraient disposés à le libérer, quoi que cela coûte pour leur image et le projet qu'ils avaient mis en place.

Bien évidemment, le club de la capitale attend tout de même un retour sur investissement après avoir déboursé 222 millions d'euros à l'été 2017 pour recruter la star brésilienne au alors forcément peu de clubs auront les moyens et aussi le pouvoir d'attractivité pour s'offrir Neymar et le convaincre de les rejoindre. Ce lundi, L'Equipe a dévoilé les trois clubs qui auraient la volonté et la capacité de recruter l'ancien du Barça.

, l'outsider

Et c'est bel et bien le FC Barcelone qui serait le favori dans la course. Même si cela peut être surprenant vu la manière dont Neymar a quitté le club en 2017 avec notamment un bras de fer entre son entourage et le club catalan. Mais le Brésilien conserve un très bon souvenir de son histoire en Catalogne et est toujours apprécié du vestiaire, à commencer par Lionel Messi. Reste à savoir si le Barça est prêt à débourser une somme équivalente à celle du PSG il y a deux saisons.

Autre candidat de taille : le . Si Neymar n'est pas la priorité des Merengue qui ont déjà bouclé une grande partie de leur recrutement, ils ont les moyens de réaliser ce transfert. D'autant plus que Florentino Pérez ne manquerait pas l'occasion de réaliser un si grand coup après avoir enregistré l'arrivée d'Eden Hazard. Le Real Madrid préfèrerait pouvoir s'offrir Kylian Mbappé mais pourrait tout aussi bien se rabattre sur son coéquipier brésilien.

Enfin, Manchester United pourrait aussi espérer s'offrir Neymar. Certes, le Brésilien semble plus adapté au championnat espagnol, mais avec ses ressources financières quasiment illimitées, la a les moyens de faire venir la star et plus particulièrement Manchester United qui en cas de départ de Paul Pogba cet été aurait déjà un bel apport. Les Red Devils seraient un club auquel il n'est pas insensible et en 2016, les Red Devils avaient été près de le faire signer. Un obstacle de poids toutefois, l'absence de pour Manchester United. Une chose est sûre, si le PSG est vendeur, Neymar n'aura pas énormément de choix, mais il aura les meilleurs clubs européens à ses pieds.