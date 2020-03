Mercato - Barça : un cador de Premier League à fond sur Coutinho

Selon les informations d’AS, un cador de Premier League aurait d’ores et déjà contacté le Brésilien en vue du mercato estival à venir.

Face à la crise sanitaire qui frappe actuellement l’Europe, nouvel épicentre du coronavirus, le football a pris une pause sur le terrain, mais pas en coulisses. Si les conditions le permettent, le mercato estival devrait même pouvoir ouvrir ses portes en juin, et il risque d’y avoir du mouvement du côté du .

Un joueur devrait notamment faire la Une des gazettes à transferts : Philippe Coutinho, dont le prêt payant au s’apprête à prendre fin. Selon plusieurs sources, le club allemand ne lèvera pas l’option d’achat de 120 M€, et le Brésilien reviendra donc en Catalogne, mais il n’y fera pas long feu.

lui fait les yeux doux

D’après les informations du quotidien AS, le Barça compte bel et bien vendre Coutinho afin de dégager des fonds pour recruter. Certes, Quique Setién pourrait être charmé par le profil du Brésilien, mais son imposant salaire pose également problème, d’autant plus qu’il n’a jamais vraiment réussi à convaincre depuis son transfert en provenance de en janvier 2018.

Et cela tome bien puisque, toujours selon nos confrères espagnols, l’ancien joueur de Liverpool pourrait «revenir aux sources» en , où Chelsea lui fait les yeux doux. Mieux, les Blues auraient d’ores et déjà contacté le club catalan, mais aussi le joueur, afin de prendre les devants sur d’éventuels concurrents.

Après plusieurs mercatos sans recruter, le club londonien aura les moyens. Et retourner en ne déplaira pas à Coutinho. Un scénario qui conviendrait également au Barça…