Vers une perte de 4 milliards dans les grands championnats

Le coronavirus devrait faire perdre aux top 5 européen la bagatelle de 4 milliards d'euros.

D'après une étude réalisée par le cabinet d'experts comptables KPMG, les cinq principales grandes ligues de football en Europe risquent un manque à gagner de près de 4 milliards d'euros en raison de la crise induite par le coronavirus.

Lyon met son "personnel sportif" au chômage partiel

La devrait payer le plus lourd tribut. Le manque à gagner est en effet estimé à 1,1 ou 1,2 milliard d'euros dans le championnat anglais.

La en passerait à côté de 650 ou 750 millions d'euros, la Série A, en , entre 550 et 650 millions d'euros et la entre 300 et 400 millions d'euros selon cette analyse.

"La perte la plus importante concerne les droits de diffusion, c'est en général la moitié du manque à gagner", a indiqué l'analyste Paul Adriani. "Il y a aussi des contrats sponsoring liés aux performances avec des bonus à la clé en cas de qualification et même d'ailleurs des amendes en cas de relégation.", a ajouté l'expert dans des propos relayés par Belga.