Mercato - Barça : Ronald Koeman confirmé par Joan Laporta

Selon les informations du media espagnol Esport3, le nouveau président du Barça a confirmé son entraîneur, Ronald Koeman.

Ronald Koeman sera sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine. Pas d’annonce officielle, mais un bruit de couloir qui prend de plus en plus d’ampleur chez nos voisins espagnols : selon Esport3, le technicien néerlandais aurait été conforté dans ses fonctions par le nouveau président Joan Laporta.

Koeman s’impose sur le mercato

Koeman ne se trouvait pas sur la sellette, mais la récente humiliation subie en Ligue des Champions face au PSG avait fait baisser sa cote. Et avec la menace Xavi qui plane, même si l’ancien milieu de terrain a fait savoir qu’il n’était pas intéressé dans l’immédiat, une clarification s’imposait. À en croire nos confrères, celle-ci vient donc d’avoir lieu.

D’après les médias catalans, Koeman a récemment appris la nouvelle lors d’une réunion, et il a rapidement embrayé sur le sujet du mercato. Le héros de la finale de Ligue des Champions 1992 voudra avoir le dernier mot sur chaque joueur, et souhaite que sa direction fasse le maximum pour signer Memphis Depay (OL), Eric Garcia (Manchester City) ou encore Georginio Wijnaldum (Liverpool), tous libres dans quelques mois.

18 matchs sans la moindre défaite en Liga

Il faut dire que, malgré le naufrage contre Paris à l’aller, Koeman a gagné le droit de continuer en Catalogne. Notamment grâce à une superbe remontée sur l’Atlético de Madrid et le Real Madrid en Liga, avec 15 victoires et 3 nuls soit 18 matchs sans la moindre défaite. Et surtout, une identité de jeu retrouvée. De quoi contenter les supporters… en attendant un éventuel titre en championnat ?