La valeur d'Hazard en chute libre

La valeur marchande actuelle de l'international belge est de 40 millions d'euros et a chuté à son plus bas niveau depuis 2013.

Le séjour d'Eden Hazard au Real Madrid a été marqué par les blessures et son pépin physique actuel est la onzième blessure grave depuis son transfert au club espagnol depuis Chelsea en 2019 pour un montant de 100 millions d'euros.

Le Belge a fourni sept passes décisives et a trouvé le fond du filet à quatre reprises et n'a pas encore affiché la forme qui avait impressionné les fans de Blues semaine après semaine à Stamford Bridge.

Sa valeur marchande a été analysée par les spécialistes de la valeur marchande en ligne des footballeurs Transfermarkt, après avoir effectué leurs derniers ajustements, la valeur du Belge a chuté à seulement 40 millions d'euros et est à son plus bas total depuis 2013 lorsque l'ailier venait d'arriver à Londres après son transfert depuis le LOSC.

Pendant son passage au sein du club de Premier League, sa valeur a connu une courbe ascendante culminant en 2014 à 48 millions, 2015 et 2016 ont vu cette valeur passer à 70 millions, en 2017, Hazard valait 75 millions avec la progression majeure à venir en 2018 quand il a grimpé en flèche à 150 millions (le transfert de Neymar de Barcelone au PSG à l'époque pour 222 millions a contribué à augmenter le prix).

Le Real Madrid l'a recruté à ce moment-là et depuis son arrivée dans la capitale espagnole, la valeur du Belge a constamment baissé pour atteindre son minimum actuel de 40 millions.

Récemment, Zinedine Zidane évoquait le cas Eden Hazard, très souvent blessé depuis son arrivée au Real, avec confiance : "Hazard n'est pas en état d'être avec nous. Nous n'avons plus rien à dire et je ne peux pas vous expliquer plus, je pense que nous allons sortir quelque chose. J'espère comme toujours que c'est peu, car je suis toujours positif. Il se passe quelque chose avec Hazard, il n'avait pas été blessé auparavant et maintenant c'est nouveau pour lui. Il se passe quelque chose. Hazard est un joueur qui n'avait pas été blessé dans sa carrière et c'est nouveau pour lui. Nous sommes avec lui, nous voulons l'aider", avait expliqué Zidane.