Mercato - Barça : Luis Suarez refuse de partir… sans contrepartie financière !

Selon les informations de Sport, Luis Suarez refuserait de quitter le Barça si le club catalan ne lui paye pas sa dernière année de contrat.

Il ne s’agit d’un secret pour personne, Luis Suarez devrait quitter le cet été. Poussé vers la sortie, le buteur uruguayen ne rentre pas dans les plans du nouvel entraîneur Ronald Koeman.

Selon certaines sources, El Pistolero aurait trouvé un accord avec la , mais celle-ci refuse de payer la moindre indemnité de transfert pour un joueur sous contrat jusqu’en 2021.

Une situation perdant-perdant-perdant

La Juventus veut Suarez libre, et il ne s’agit pas du seul problème selon Sport. Car l’Uruguayen refuserait de quitter le club… tant que sa dernière année de contrat ne lui aura pas été payée !

C’est ce qu’on appelle un dossier au point mort, et il ne profite pour l’instant à personne. La Juve n’a pas de second buteur, le Barça en a un qu’il ne veut plus, et Suarez ne devrait pas refouler les terrains de sitôt…