Mercato - Barça : Lautaro Martinez (Inter Milan) pour succéder à Luis Suarez ?

Selon les informations du Mundo Deportivo, Lautaro Martinez serait la cible du FC Barcelone pour succéder à Luis Suarez.

Déjà auteur de 7 buts et 2 passes décisives en 13 matchs depuis le début de saison, Lautaro Martinez confirme les grands espoirs placés en lui par l’ . Mais les Nerazzurri profiteront-ils longtemps du talent de l’Argentin ? Rien n’est moins sûr.

Et pour cause : les brillantes prestations du buteur attisent la convoitise. Et notamment celle du , selon les informations du Mundo Deportivo. Martinez se trouve dans le viseur du Barça depuis un bon moment, et son but inscrit au Camp Nou en Ligue des Champions n’a fait que renforcer l’envie des Catalans.

Dès le prochain mercato hivernal, ou estival ? Probablement pas. Luis Suarez est encore opérationnel côté catalan, et Martinez sera attendu pour lui succéder. En revanche, n’aura pas la même patience que les Blaugrana selon nos confrères espagnols.

Son agent tempère la situation

Dans l’attente de renforts offensifs, avec la piste Zlatan Ibrahimovic en suspens, les Red Devils seraient même prêts à débourser 111 M€ pour s’attacher les services de Martinez, soit un tout petit peu plus que ce que compte réclamer l’Inter pour son attaquant de 22 ans.

"Un départ lors du mercato hivernal n’est pas encore dans nos plans", a répondu l’agent du joueur, Max Hagmayr, lors d’une interview accordée à Calcio . En revanche, l’été prochain, les grosses écuries devraient bel et bien se livrer bataille pour récupérer l’Argentin.