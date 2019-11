Mercato - Manchester United "en contact" avec Zlatan Ibrahimovic, le grand come-back ?

Selon le tabloïd The Sun, Zlatan Ibrahimovic pourrait bel et bien faire son retour du côté de Manchester United.

Le come-back de Zlatan Ibrahimovic à ? La rumeur prend de l’ampleur ! Eliminé dans le dernier carré des playoffs de avec le , le Suédois de 38 ans arrivera en fin de contrat avec la franchise américaine au mois de janvier. Et nombreux sont les clubs européens qui aimeraient l’accueillir.

Il y a d’abord eu la rumeur Naples, avant que le nom d’Ibrahimovic ne résonne de manière plus insistante dans toute l’ . Mais la lui fait également les yeux doux, et notamment Manchester United selon les informations de The Sun.

Quid de Mandzukic ?

Ole Gunnar Solskjaer attend désespérément des renforts offensifs lors du prochain mercato hivernal… Mario Mandzukic, au placard avec la Juve, semblait être la piste prioritaire, mais la disponibilité de Zlatan change la donne.

D’après le tabloïd britannique, les deux parties sont simplement "en contact" à l’heure actuelle. Comprenez : en phase de négociations. Reste à savoir à quel point l’ancien joueur du se montrera gourmand avec un club qu’il a quitté en 2018 pour rejoindre les Etats-Unis.