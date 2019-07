Mercato - Zidane sur une possible arrivée de Pogba au Real : "Nous avons un plan avec le club"

L'entraîneur du Real Madrid a parlé lors d'une conférence de presse des différents thèmes autour de son équipe, et notamment du mercato.

Zinédine Zidane, l'entraîneur du , a comparu vendredi lors d'une conférence de presse avant le match contre le (match amical d'avant-saison) et a répondu aux différentes questions, focalisées autour du mercato.

De James Rodriguez à Paul Pogba, en passant par Gareth Bale, voici ses déclarations complètes.

Remerciements : "Je voulais remercier tout le monde pour les messages de soutien que j'ai reçus ces jours-ci pour mon frère et plus particulièrement aux gens qui m'entouraient, c'était important."

Gareth Bale : "Un joueur n'est pas un problème. Gareth a un contrat, il est là et je dois respecter tous mes joueurs. C'est un joueur du Real Madrid et nous verrons ce qui se passera."

Pogba : "Pour nous, le plus important est de savoir avec le club ce que nous voulons faire et nous y sommes. Ce qui m'encourage aujourd'hui, c'est de jouer le match de demain, de voir mon équipe et son fonctionnement après ces dix jours de travail. Le reste, nous avons le temps et nous verrons ce qui va se passer.

Nous avons un plan avec le club et nous verrons ce qui se passera. Mais aujourd'hui, nous sommes concentrés sur le match de demain. Ce qui se passe ensuite sera déjà vu. Vous savez beaucoup de choses, mais nous verrons. Beaucoup de choses peuvent arriver."





Son avis sur Kubo : "Bien. Je l'ai vu en forme, il s'entraîne bien. C'est un joueur de qualité, qui va jouer un rôle très important dans le Real Madrid et qui assimile très bien la charge de travail. Il est jeune mais il semble être avec nous depuis longtemps. Je suis heureux de ce qu'il fait."

Il serait difficile de voir James à l' ? : "C'est un joueur de Madrid et on verra ce qui va se passer. Maintenant il est en vacances. Je ne peux rien vous dire d'autre."

L'article continue ci-dessous

Le travail avec Eden Hazard : "Ce dont Eden avait besoin, c’est d’un club comme Madrid pour s’améliorer. Ce club a quelque chose de spécial, les joueurs le savent. Quand je suis arrivé à Madrid, j'avais 29 ans et il me restait encore beaucoup à faire. J'ai passé cinq ans en tant que joueur et j'ai passé de très bons moments à améliorer mes performances à 29 ans. Pour Eden c'est pareil. Nous connaissons le joueur qu'il est mais il peut faire beaucoup plus et nous espérons qu'il pourra être important pour nous ces années.

C'est un joueur déterminant qui marque des buts et fait la différence. Et cela est très important dans le football actuel. Il l'a montré tout au long de sa carrière dans plusieurs clubs. Maintenant nous l'avons, nous allons tirer parti de ses qualités."

Kubo va jouer face au Bayern ? "Maintenant, nous avons tous les joueurs et nous verrons comment je les utiliserai tous. Je ne peux pas te dire. Désolé."