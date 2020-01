Mercato, Bacary Sagna évoque des contacts avec Nantes

Le défenseur vétéran de 36 ans évoque des contacts avec le FC Nantes cet hiver.

L'ancien joueur d' et évoque plusieurs clubs intéressés par ses services à commencer par le FC en :

"Tant que je me sens bien et en pleine forme je ne me mets pas de limites [...] Il y a des clubs intéressés en , en et un club français. [Le FC Nantes ?] Voilà c'est ça. Il y a eu un contact et je laisse faire mon agent. A eux de voir ce qu'il se passe de leur côté. J'ai envie de jouer, à Nantes ou ailleurs je veux", a-t-il confié dans des propos relayés par RMC, lui qui a été interrogé sur son départ de l'Impact Montréal :

"En MLS il y a des contraintes liées au salary cap. Je n'ai pas vraiment eu de contact avec Titi (Henry, ndlr) à part le jour où il a signé à Montréal et où on a bu un café. J'étais bien au club, j'ai joué 31 matchs la saison passée et j'ai été élu défenseur de l'année", a-t-il dit.