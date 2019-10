Mercato - Arturo Vidal cible de l'Inter Milan cet hiver ?

Selon le Corriere dello Sport, le milieu de terrain chilien du FC Barcelone serait la priorité d'Antonio Conte pour le prochain mercato hivernal.

Arturo Vidal restera-t-il toute la saison au ? Remplaçant sous Ernesto Valverde, l'international chilien pourrait changer d'air cet hiver et retrouver un championnat qu'il connaît bien : la . D'après le Corriere dello Sport, l' surveillerait activement sa situation. Arrivé à l'été 2018, le milieu de terrain de 32 ans possède encore un an et demi de contrat avec les Blaugrana.

À Milan, Arturo Vidal pourrait rejoindre un entraîneur qu'il a déjà côtoyé à savoir Antonio Conte. Les deux hommes ont connu de jolis succès à la avec trois titres de champions d' . L'ancien entraîneur de aurait reçu l'accord de ses dirigeants pour renforcer l'entrejeu de son équipe lors du prochain mercato hivernal et le Chilien serait dans sa short-list.

Parmi les autres noms dans les petits papiers d'Antonio Conte, on retrouve Ivan Rakitic et Nemanja Matic. Le premier cité est également remplaçant du côté du Barça tandis que le Serbe ne serait pas contre un nouveau challenge après deux saisons et demi du côté des Red Devils.

