Mercato : Antoine Griezmann serait toujours plus proche du Barça que du PSG

Selon les informations du Parisien, le Barça resterait en pole pour accueillir Antoine Griezmann cet été.

C'est un feuilleton dont le dénouement est attendu dans trois semaines, le 1er juillet prochain, lorsque la clause de départ d'Antoine Griezmann "descendra" à 120 millions d'euros. D'ici là, les spéculations vont continuer à alimenter la presse espagnole.

Ce dimanche, le quotidien Sport annonçait qu'Antoine Griezmann aurait trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain, suite aux réticences des cadres du à son égard. Une version à prendre avec des pincettes tant les différents acteurs - Griezmann et joueurs du Barça - restent discrets sur le sujet.

Le PSG jugerait ce dossier "irréaliste"

Le principal intéressé a avancé un pion en dévoilant simplement connaître l'identité du club où il souhaite évoluer. "Je sais où je veux aller, et les sacrifices que je dois faire pour y arriver. Je demande juste un tout petit de patience. Dès que je pourrais le dire, ce sera avec plaisir", a confié le natif de Macon dans des propos exclusifs accordés à l'émission Téléfoot.

Mais selon les informations du Parisien, le FC Barcelone conserverait toujours une longueur d'avance. Le quotidien francilien indique ce dimanche que le club auquel Griezmann fait allusion serait bien l'écurie catalane, certifiant également que le Français n'aurait pas officialisé son départ de l'Atlético de Madrid sans avoir réglé tous les détails de son transfert à Barcelone.

Surtout, Le Parisien précise qu'une prise de contact a eu lieu entre le et Antoine Griezmann, mais que l'arrivée de l'attaquant de l'équipe de est jugée irréaliste dans les rangs du club de la capitale, comme Thomas Tuchel l'avait déclaré en conférence de presse en fin de saison. Une chose est sûre, l'annonce ne devrait plus tarder concernant Antoine Griezmann, qui attend vraisemblablement de rentrer du rassemblement de l'Equipe de France et d'atteindre les derniers objectifs de sa saison pour passer à la vitesse supérieure.