Mendy douteux pour la finale de Ligue des Champions

Le gardien numéro 1 de Chelsea n'est pas certain de pouvoir tenir sa place samedi prochain en finale de la Ligue des Champions.

Chelsea va surveiller l'état de santé du gardien Edouard Mendy avant la finale de la Ligue des champions après que leur portier ait contracté un coup lors du dernier match de la saison en Premier League.

Les Blues affronteront Manchester City à Porto samedi prochain et la présence de leur portier numéro un n'est pas certaine du tout. Ce dernier ayant laissé sa place à Kepa Arrizabalaga dès la mi-temps du match contre Aston Villa en raison d'un pépin physique.

Le Sénégalais a contracté sa blessure en essayant apparemment d'intervenir sur le premier but d'Aston Villa, qui a été marqué par Bertrand Traoré dans les arrêts de jeu de la première période. L'ancien lyonnais a trouvé la faille à à la suite d'un corner, son ballon finissant sous la transversale après une frappe en force. Mendy a tenté de se détendre sur sa droite pour empêcher le ballon d'entrer mais est entré en collision avec le poteau. Après avoir été soigné sur le terrain, il n'a pas été jugé suffisamment apte pour revenir pour la seconde moitié du match.

L'article continue ci-dessous

"Il ressent une grosse douleur aux côtes. Nous aurons des nouvelles le concernant demain (lundi). Nous verrons si c'est possible et si c'est possible, nous allons tout faire pour qu'il soit dans les buts samedi" , a révélé Thomas Tuchel, le coach de l'équipe, l'issue de la partie.

Mendy est arrivé à Chelsea en provenance de Rennes l'été dernier et s'est rapidement imposé comme le gardien de but de premier choix. Il a gagné sa place pendant le mandat de Frank Lampard et l'a conservée à la suite de l'arrivée de Tuchel.

A noter que ce fut une soirée très stressante pour les Londoniens ce dimanche . En plus d'avoir perdu leur gardien, ces derniers ont aussi perdu le match. Mais le revers concédé ne les a pas empêchés d'assurer la qualification ils se sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions.