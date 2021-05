Liverpool et Chelsea au paradis, Leicester reste à quai

Leicester City a été le grand perdant de l’ultime levée de Premier League, en ratant la qualification pour la C1.

Comme ce fut déjà le cas la saison dernière, Leicester City reste aux portes du Big Four et manque la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Cinquièmes avant la dernière journée, les Foxes auraient pu gagner une place sur le fil mais ils ont fini par s’incliner face à Tottenham (2-4). Chelsea, malgré sa défaite à Aston Villa (1-2), et Liverpool, tombeur facile de Crystal Palace (3-0), participeront à l’épreuve phare de l’Europe durant la saison à venir.

Schmeichel plombe Leicester

Face aux Spurs, et grâce à deux penalties transformés par Jamie Vardy, Leicester tenait pourtant son strapontin. Mais, ils se sont fait rejoindre à la marque à chaque fois, avant de s’écrouler totalement vers la fin. Et le deuxième but encaissé a été particulièrement dur à avaler, car c’est Kasper Schmeichel qui l’a propulsé dans ses propres filets à travers un csc et à la suite d’une sortie ratée. Cruel pour celui qui fut il y a une semaine le héros de la finale de la Cup.

Liverpool, qui a longtemps été hors du Top 5, a fini la saison en trombe. Pour sa dernière sortie, l’équipe de Klopp a assuré le travail contre Crystal Palace. Sans jamais trembler, les Reds ont maitrisé leurs opposants et Sadio Mané s’est chargé de conclure les occasions. Le Sénégalais a mis un doublé, suscitant le bonheur d’Anfield.

L'article continue ci-dessous

Chelsea a joué avec le feu

Sur le terrain d’Aston Villa, Chelsea s’est loupé. Le futur finaliste de la Ligue des Champions a essuyé une défaite qui aurait pu être lourde de conséquences. Ayant probablement l’esprit déjà tourné à Porto, les Blues sont passés à côté de leur sujet. Mais au final, ce fut un faux-pas sans incidence majeure. Thomas Tuchel aura réussi son pari en menant son équipe en C1. Le grand rendez-vous de samedi prochain sera désormais plus facile à aborder avec la réussite de cet objectif.

Le « Happy End » d’Aguero

Cette dernière journée de Premier League a aussi vu Sergio Aguero disputer son tout dernier match à l’Etihad Stadium. Une der qu’il a parfaitement honorée en inscrivant ses 259e et 260e buts avec Manchester City. Incorporé en seconde période, « El Kun » a inscrit la quatrième réalisation de son équipe, avec une belle finition de l’extérieur du pied. Puis, seulement six minutes plus tard, il a placé une belle tête victorieuse, portant la marque à 5-0. A chacun de ses buts, l’Argentin a eu droit à l’hommage du public mais aussi aux félicitations de toute son équipe. Le probable futur attaquant du Barça ne pouvait probablement pas rêver d’une meilleure fin avec le club dont il a défendu les couleurs pendant 11 ans.

Pas d’Europe pour Arsenal

Parmi les enseignements à tirer de ce dernier acte du championnat il y a la non qualification d’Arsenal pour l’Europe. Une première depuis 1995/1996. En s’imposant contre Brighton (2-0), les Gunners pensaient doubler leurs ennemis de Tottenham, or ces derniers l’ont aussi emporté. Ainsi, la bande à Arteta termine à la 8e place du classement et n’aura même pas le droit à la conférence Europa. Ce sont donc les Spurs qui vont jouer la nouvelle compétition continentale, tandis que West Ham, facile tombeur de Southampton (3-0), aura le droit à la Ligue Europa.