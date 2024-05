Memphis Depay, la drague qui tourne mal

L'attaquant de l'Atletico Madrid Memphis Depay a répondu aux commentaires concernant un tweet qu'il avait posté au sujet d'une ramasseuse de balles

Depay est revenu sur un tweet qu'il avait posté au sujet d'une ramasseuse de balles lors de l'Open de tennis de Madrid, auquel il a assisté la semaine dernière. Le footballeur néerlandais, actuellement blessé, était l'une des nombreuses célébrités et footballeurs aperçus dans la section VIP de La Caja Magica, dont Luka Modric, la reine Letizia, Koke Resurreccion, Vinicius Junior et Marcos Llorente. Pendant son périple, il a tweeté que « quelqu'un m'a distrait du match... pour être honnête. Quelqu'un m'a envoyé son IGGGG... [Instagram]. Dînons sur la lune ».

L'analyste footballistique Zach Lowy a quant à lui qualifié cette journée de « pas terrible » pour Memphis, évoquant également la possibilité que le Néerlandais quitte l'Atlético de Madrid cet été. « Ma journée a été fabuleuse, zachi. J'ai regardé la finale et j'ai aussi enregistré son numéro dans mon téléphone. Cette soi-disant fille de la balle est un vrai mannequin et a dans les 20 ans. Putain, si un homme est célibataire, laissez-le tenter le coup. Vous m'avez tous dégoûté, vraiment. Allez vérifier votre merde avant de répandre ces récits... Vous donnez des vibrations de personnalité faible mon gars. On est bien sur @FabrizioRomano Trouve quelque chose d'autre... En ce qui concerne mon avenir footballistique, je ne suis pas concerné... on est dans le labo ! »

L'article continue ci-dessous

Depay vers le départ ?

Memphis semble laisser entendre que lui et ses agents travaillent sur son avenir, en laissant entendre qu'« il est dans le laboratoire ». Le joueur de 30 ans a encore un an de contrat, mais il a été fortement associé à un départ cet été, en particulier après que Diego Simeone a semblé remettre en question sa motivation la semaine dernière.

En début d'année, Memphis a exprimé de manière controversée son soutien à Dani Alves, condamné pour viol, et à l'ancien latéral gauche de Manchester City Benjamin Mendy, qui a été acquitté de plusieurs chefs d'accusation d'agression sexuelle et de viol. Il a également soutenu son ami Quincy Promes, récemment arrêté à Dubaï pour plusieurs chefs d'accusation de trafic de drogue.