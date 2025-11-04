Même l'Inter Miami ne veut plus de Neymar

L'ancien attaquant du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain est pressenti pour rejoindre la MLS. Neymar sera libre de tout contrat à la fin de l'année, son contrat avec Santos au Brésil arrivant à échéance. Il pourrait donc être tenté de relever un nouveau défi en Amérique du Nord.

Quel avenir pour Neymar ? Des options de transfert limitées.

Neymar est retourné à ses racines en janvier après la rupture de son contrat lucratif avec Al-Hilal en Saudi Pro League. Son passage difficile au Moyen-Orient s'est achevé après sa convalescence suite à une grave blessure aux ligaments du genou.

De retour au Brésil, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne a connu de nouveaux problèmes physiques, et a désormais 33 ans. Il reste néanmoins déterminé à représenter son pays lors de la Coupe du Monde l'été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il lui faudra jouer régulièrement pour espérer être convoqué par Carlo Ancelotti, le sélectionneur de la Seleção.

Un retour en Europe est désormais exclu, malgré les rumeurs l'envoyant à l'Inter Milan. Un séjour prolongé à Santos ou un nouveau départ aux côtés de Messi à Miami seraient les seules options pour Neymar.

Pour et contre : Neymar à l'Inter Miami ?

Des places de joueurs désignés vont se libérer en Floride suite aux retraites annoncées de Sergio Busquets et Jordi Alba, ce qui pourrait permettre l'arrivée d'une autre légende du Barça. L'Inter Miami prendrait cependant un pari risqué avec Neymar.

Interrogé sur l'ampleur du pari et sur les opportunités qu'il recèle, Friedel, s'exprimant en partenariat avec Hard Rock Bet, a déclaré à GOAL : « Je pense que ce serait un risque pour n'importe quelle équipe ; tout dépend de la structure du contrat. Il faut aussi peser le pour et le contre : lorsqu'on recrute une légende comme Neymar, il faut également prendre en compte les retombées commerciales, qui sont presque toujours liées au salaire et aux avantages sociaux.

« L'arrivée d'un joueur de ce calibre génère des revenus substantiels en dehors du terrain. Le risque sportif est probablement plus important que le risque commercial, ou du moins l'est tout autant en cas de blessure. S'il n'est pas blessé, le risque réside dans son âge, ses antécédents de blessures et sa capacité à répondre aux attentes de l'équipe. »

« L'avantage, c'est que la MLS représente un cran en dessous du niveau où il évolue actuellement. Lionel Messi est le plus grand joueur de tous les temps, mais il peut encore jouer de nombreuses années en MLS. C'est une ligue qui permet aux joueurs de le faire, donc je pense qu'Inter Miami doit bien peser le pour et le contre de ce qu'ils peuvent gagner en dehors du terrain et essayer de faire le bon choix.

« Si le contrat est bien structuré, cela limitera les risques. Revoir Neymar aux côtés de Messi… je ne suis pas sûr. On verra bien, mais la ligue doit agir sur le plan commercial.

« Le contrat télévisé doit être plus important en MLS pour garantir la rentabilité de la ligue, car en l'état, ce n'est pas le cas. Prenez l'exemple de Thomas Müller à Vancouver : regardez ce que ça leur a apporté. Encore une fois, je ne sais pas si l'impact commercial a été positif, mais la MLS doit faire quelque chose, et l'arrivée de Neymar serait un pas dans la bonne direction. »