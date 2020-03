Même en 2021, l’Euro 2020 ne change pas de nom

En raison de la pandémie coronavirus, l’ a été repoussé à l’année prochaine. Il se tiendra entre le 11 juin et 11 juillet prochain. Toutefois, ce changement de date ne s’accompagne d’un changement de nom.

L’UEFA vient d’indiquer que le nom donné à la compétition restera le même malgré le report qui a été décrétée. Une décision motivée certainement pour des raisons commerciales.

Q: #EURO2020 was going to take place in 12 countries. Will next summer's tournament keep the same format and venues?



A: We trust that all of our venues will remain the same, ensuring the tournament remains true to its original vision of staging a truly Europe-wide event. pic.twitter.com/3vdJ7W3fvf