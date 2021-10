Médias : Frank Lebœuf arrête sa carrière de commentateur

Le champion du monde 1998 préfère se consacrer à une carrière de consultant !

En 2005, Frank Leboeuf mettait un terme à sa brillante carrière de joueur. Champion du monde en 1998 puis vainqueur de l'Euro 2000 avec les Bleus, il a notamment joué à Strasbourg, Chelsea et l'OM, remportant de nombreux trophées.

Après sa carrière, il est devenu à la fois commentateur pour M6 lors de la Coupe du monde 2006 puis lors de l'Euro 2008. Il a également commenté des matches du Mondial 2010 pour TF1.

Depuis plusieurs années, il est également consultant pour de nombreux médias dont ESPN.

Samedi, Frank Lebœuf était l'invité de l'émission « On Refait La Télé » sur RTL et il a annoncé qu'il renonçait à commenter des matches du Mondial 2022 pour se consacrer exclusivement au rôle de consultant : « Ça ne m'intéresse pas de commenter. Je laisse ça à des gens qui sont meilleurs. Je n'ai pas envie de faire ça, je préfère analyser, regarder le match tranquillement et pouvoir en parler. C'est que je fais avec ESPN depuis quinze ans. »

« Mais sincèrement, ça m'ennuie un peu de commenter les matches. Je trouve qu'ils parlent trop les gens qu'ils le font. Je faisais la même chose. On veut commenter, on veut donner et en fait on bouffe l'ambiance. Je sais qu'en Allemagne il n'y a parfois qu'un commentateur et quelques fois, on ne l'entend pas pendant trois minutes, tu crois qu'il est parti aux toilettes mais non ! En fait il laisse l'ambiance et c'est important parce qu'il faut se sentir comme au stade devant sa télévision », a-t-il ajouté.