McTominay : "Pogba peut faire tout ce qu'il veut sur un terrain"

L'international écossais a affiché une belle entente avec le Français cet été et il espère que leur duo va continuer à se prendre ensemble.

Le milieu de terrain de , Scott McTominay, a affirmé que son coéquipier Paul Pogba était un joueur de «classe mondiale» capable de faire «à peu près tout» sur un terrain.

Le joueur de 22 ans a formé un tandem séduisant avec le Français dans l'entrejeu des Red Devils lors de leurs matches amicaux , effectuées lors tournées dans des pays comme l' , Singapour et la . Le duo a ensuite conforté ses automatismes lors de la brillante victoire aux dépens de Chelsea (4-0) en ouverture la Premier League, un match qui a permis à Pogba de jouer pleinement son rôle et de délivrer deux passes décisives.

À lire aussi : Pogba : "Maguire, moi je l'appelle La Bête"

Cette productivité, en partie, était due à la discipline de McTominay, l’international écossais occupant une position réculée et qui permettait à son illustre coéquipier d'être plus libre de ses mouvements et se montrer plus créatif.

McTominay doit donc se contenter de faire le travail de l'ombre, mais il le fait avec joie car il est content de réguler le jeu devant la défense, si c'est pour permettre à Pogba de se montrer efficace offensivement.

L'article continue ci-dessous

"Avec Pogba, vous devez adapter votre jeu au sien"

"Quand vous jouez avec Paul, vous constatez qu'il aime bien se projeter devant", a-t-il déclaré sur le site officiel du club. "Votre travail à vous consiste à vous assurer que l'équipe reste en sécurité derrière et compacte dans de différentes zones du terrain. Il est évident que vous devez vous rappeler et respecter le fait que Paul est un joueur de classe mondiale qui peut pratiquement tout faire sur un terrain de football".

McTominay a aussi avoué avoir fait évoluer son jeu depuis qu'il est aligné régulièrement au côté du champion du monde : "Vous devez vous adapter à ce qu'il fait aussi et aux différentes passes qu'il pourrait faire, et évidemment adapter votre jeu à cela. Si vous jouez avec quelqu'un d'autre, vous devez également changer cela. Si vous jouez avec Nemanja (Matic), Fred et Andreas (Pereira) dans des positions différentes, alors ça sera différent car chacun a ses caractéristiques"

Manchester United renoue avec la compétition lundi avec un duel à l'extérieur contre , comptant pour la deuxième levée du championnat.