"Mbappé ne voulait plus jouer en équipe de France", révèle Le Graët

Touché par les critiques après l'Euro 2021, Kylian Mbappé envisageait d'arrêter de jouer pour les Bleus révèle Noël Le Graët.

Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a accordé un long entretien à nos confrères du Journal du dimanche. Il y a fait une surprenante révélation concernant Kylian Mbappé.

Le désarroi de Mbappé après l'Euro 2021

Après son Euro 2021 raté (aucun but et un tir au but manqué contre la Suisse), Kylian Mbappé, touché par les critiques, aurait émis le souhait d'arrêter sa carrière internationale : « Je l'avais déjà reçu après l'Euro, il trouvait que la Fédération ne l'avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux. On s'était vus cinq minutes dans mon bureau. […] Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France – ce qu'il ne pensait évidemment pas. Vous savez ce que c'est, c'est un gagneur, il était très frustré, comme nous tous, par l'élimination… Il est tellement médiatisé. C'est un super mec, bien plus collectif qu'on ne le croit. »

Le Graët optimiste pour la présence de Mbappé aux JO 2024

Noël Le Graët explique ensuite que Kylian Mbappé, qui voulait participer aux JO 2021 à Tokyo avec les Bleus mais en a été empêché par le PSG, aura l'opportunité de le faire à Paris en 2024, quitte à engager un bras de fer avec les clubs qui refusent de libérer les joueurs : « On en a parlé avec les clubs pros, il n'y aura pas de problème pour ceux qui jouent en France. Le problème, c'est que la moitié des Espoirs évoluent à l'étranger. Sans mesure FIFA les obligeant, ce sera toujours à la discrétion des clubs. L'Espagne a fait une loi : même un moins de 15 ans qui est sélectionné doit aller en équipe nationale sous peine d'être suspendu. Si nous n'y arrivons pas avec la FIFA, il n'est pas impossible qu'on se batte pour s'inspirer de cette loi… C'est un peu extrême, mais l'équipe qu'on avait à Tokyo n'avait pas le niveau. On sera en France, on ne pourra pas présenter une équipe B. »