Mbappé, un diner énigmatique avec Macron

Kylian Mbappé sera présent mardi à l’Elysée lors d’un dîner avec Emmanuel Macron et l’Emir du Qatar.

Depuis qu’il informé le PSG de son départ en fin de saison, Kylian Mbappé cristallise l’attention des médias comme à son habitude. Mais la presse n’est visiblement pas la seule à s’intéresser de près à la situation de l’international français. La présidence de la république n’est pas non plus en reste. Le natif de Bondy est d’ailleurs invité par le président, Emmanuel Macron, à un dîner en compagnie de l’Emir du Qatar.

L’avenir de Kylian Mbappé au cœur des échanges ?

C’est la nouvelle de la soirée. Selon les informations du journal Le Parisien, Kylian Mbappé est convié à un dîner avec Emmanuel Macron et l’Emir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, ce mardi. A en croire le média, le dirigeant qatari sera à l’Elysée pour discuter du conflit entre Israël et le Hamas. Une discussion à laquelle participera également Kylian Mbappé ? Pas vraiment puisque le journal renseigne que le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, et d’autres joueurs du club parisien seraient aussi de la partie.

Cependant, Le timing de ce dîner interroge. Est-ce une nouvelle approche d’Emmanuel Macron pour essayer de convaincre Mbappé de rester au PSG après son intervention en 2022. Le président français avait notamment contribué à faire changer d’avis le capitaine de l’Equipe de France qui était sur le point de s’engager avec le Real Madrid.

Macron n’y peut rien cette fois-ci

Même si Emmanuel Macron tentait de convaincre Kylian Mbappé une nouvelle fois mardi, il est peu probable que le joueur change d’avis cette fois-ci. L’international français a d’ores et déjà informé le PSG qu’il ne prolongera pas son contrat en fin de saison. En plus, la signature de l’ancien monégasque au Real Madrid serait déjà actée si l’on en croit les informations de Marca.

Getty

Le média ibérique révélait il y a quelques jours que Mbappé avait déjà paraphé un contrat de 5 ans avec le club merengue. Il ne manquerait d’ailleurs plus que l’officialisation de l’opération pour que le Français rejoigne la capitale espagnole où il empochera une grosse prime à la signature l’été prochain. Au Paris Saint-Germain également, le club s’est déjà fait à l’idée d’évoluer sans Mbappé qui n’est plus indéboulonnable aux yeux de Luis Enrique.