Mbappé recadre sèchement Le Graët

A travers une publication sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a réagi aux derniers propos de Noël Le Graët tenus dans la presse.

Décidément, entre Noël Le Graët et Kylian Mbappé c’est l’escalade et bien malin celui qui pourra prédire le dénouement de cette passe d’armes. Provoqué par le président de la fédération, l’attaquant du PSG vient de nouveau de lui répondre et il l’a fait à travers une violente saillie sur les réseaux sociaux.

Mbappé et Le Graët, un contentieux qui ne date pas d’hier

Dans un entretien au Journal de Dimanche, le président de la fédération a révélé que Mbappé avait voulu stopper sa carrière internationale suite à son pénalty raté contre la Suisse à l’occasion du dernier Euro. Une version que le joueur a en partie contredit, affirmant qu’il y avait une toute autre raison derrière son coup de colère du moment. Et c'est le racisme dont il a été la cible.

« Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty ! Mais lui considérait qu’il n’y avait paseu de racisme… », a indiqué Mbappé à travers une publication sur twitter. Bonjour l’ambiance !

L'article continue ci-dessous

Ce n’est pas la première fois que Mbappé et Le Graët se lancent des piques publiquement. Il y a quelques semaines, le patron du football français avait insinué que la star tricolore ne pensait qu’à ses propres intérêts en refusant de s’afficher avec certains partenaires de la FFF. Une sortie qui avait provoqué la colère du Bondynois et de son avocate.

Le conflit Le Graët et Mbappé risque de déteindre sur l’atmosphère au sein du groupe bleu alors que se présente une échéance importante à la fin de l’année, à savoir la Coupe du Monde au Qatar. Les deux hommes ont tout intérêt à régler leur contentieux d’ici là, sous peine de voir l’équipe de Deschamps pâtir de cette polémique.