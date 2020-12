PSG, Leonardo : "Ça avance avec Mbappé"

Avant le match contre Montpellier en championnat, le directeur sportif parisien s’est exprimé sur le cas de l’international français.

Des rumeurs sont apparues dans la presse ces derniers jours suggérant que le PSG serait enclin à sacrifier l’été prochain Kylian Mbappé pour faire venir Lionel Messi. Il n’en est rien en réalité. Ce samedi, Leonardo a pris la parole pour démentir totalement les deux mouvements en question.

« Le moment d’avoir une idée claire sur le futur de Mbappé »

Le directeur sportif des champions de a assuré au micro de Canal+ que la volonté du club est de conserver Kylian Mbappé et que les négociations vont bon train en vue d’un nouveau bail. « On parle. On a envie de discuter, et lui aussi il a envie de discuter (…) Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport il y a 10, 15 jours et on va continuer. »

Le contrat du champion du monde du côté du Parc expire dans un an et demi, et Léo a admis que c’était « le moment aussi d’arriver à une idée plus claire sur son futur ».

Pour ce qui est de Lionel Messi, le Brésilien a laissé entendre que c’est un simple souhait de Neymar et qui a été exprimé dans un contexte bien particulier. « C’est normal que Neymar dise ça à un journaliste argentin. Il faut parler de Messi à une TV argentine. C’est normal », a-t-il confié.

« Respectons le Barça et Messi »

De manière générale, le bras droit de Nasser Al-Khelaifi veille à ne pas parler des joueurs appartenant à d’autres équipes : « Nous, il faut qu’on garde du respect envers les autres. C’est un joueur de Barcelone. Quand on parle de nos joueurs, on n’est pas content. Alors, on ne touche pas aux joueurs des autres. Ce n’est pas le moment de penser au mercato. On est très content de l’effectif qu’on a. »

Plutôt que de s’épancher sur le mercato, Leonardo a tenu à rappeler les échéances importantes qui attendent le PSG dans les prochains jours. « On pense à notre saison et la fin de cette phase aller, qui a été très compliquée. Il faut rester concentré sur nos objectifs comme la qualification pour les 8es de la Ligue des Champions. Et aussi penser au championnat, et éviter de se retrouver dans une situation compliquée. Gardons notre concentration. »