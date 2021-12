Mbappé primé aux Globe Soccer Awards

En attendant de remporter le Ballon d’Or ou le trophée The Best de la FIFA, Kylian Mbappé vient de conquérir le titre du meilleur joueur des Globe Soccer Awards. Il a été primé ce lundi et il s’est rendu en personne à Dubai (EAU) pour recevoir son prix.

Mbappé récompensé pour sa belle année

Le sacre de Mbappé n’est pas du tout usurpé. Certes, il n’a pas remporté de trophée majeur, mais ses statistiques et ses performances en 2021 ont été époustouflantes. Il est devenu le premier joueur de l’histoire du football français à dépasser les 50 buts sur une année civile au 21e siècle. Avec son doublé en match de Coupe contre les amateurs de Feignies-Aulnoye (3-0), il a même porté sa marque à 51. Le dernier de ses compatriotes à être montré aussi haut c’est Jean-Pierre-Papin, l’année où il a remporté le Ballon d’Or. Un bel accomplissement et qui s’ajoute à tous ceux qu’il a déjà réussies durant son parcours. Et la razzia des records n’est certainement pas terminée pour le numéro 7 du PSG.

Avant d’aller chercher sa récompense, l’attaquant champion du monde a profité pour dire ce qu’il pensait de la Coupe du Monde biennale. Il s’est farouchement opposé à cette idée, indiquant que cette fréquence est susceptible d’enlever beaucoup de charme à l’épreuve reine.

Au palmarès, l’international français succède à Robert Lewandowski. Ce dernier n’est cependant pas reparti les mains vides. Il a obtenu le prix Maradona, celui qui récompense le meilleur buteur de l’année, de même que la distinction liée aux votes des fans. Ces derniers l’ont choisi comme le meilleur.

Une nouvelle récompense pour Ronlado

Mbappé n’était pas le seul joueur du PSG à avoir été primé lors de cette soirée. C’est aussi le cas de Gianluigi Donnarumma, qui a été désigné meilleur portier de 2021. Son sélectionneur Roberto Mancini a été choisi, lui, comme meilleur coach.

Notons enfin que Cristiano Ronaldo a été élu meilleur buteur de l’histoire du football. Ce n’est pas vraiment une surprise vu que le Portugais est un ambassadeur de cette cérémonie. Durant quatre années de suite (2015-2019), il a remporté le titre du meilleur joueur de l’année, en honorant les organisateurs par sa présence.