Mbappé et Lewandowski contre la Coupe du monde tous les deux ans

Depuis quelques mois, un débat occupe une place majeur au coeur du monde du football celui de faire une Coupe du monde tous les deux ans, au lieu de quatre actuellement. Il y a les fervents défenseurs de ce projet, ceux qui estiment que cela ferait plus de grands matches et que cela permettrait à davantage de pays d'accueillir ces magnifiques affiches et les opposants, ceux qui reprochent à la FIFA de penser business, de ne pas penser à la santé du joueur et surtout de désacraliser la Coupe du monde en la banalisant en la disputant tous les deux ans.

Coupe du monde bisannuelle, fair-play financier : l'ECA se positionne

Sur ce sujet, personne n'est d'accord. Ni les fédérations entre elles, ni les les entraîneur et les sélectionneurs, ni les observateurs du football. Les seuls qui éventuellement vont dans le même sens, ce sont les joueurs. Si l'UEFA et la Commebol sont farouchement opposés à cette idée, la FIFA fait tout pour qu'elle voit le jour. Un ancien entraîneur comme Arsène Wenger, souvent très critique à l'encontre des sélections et du calendrier, oeuvre pour ce projet, tandis que les techniciens actuels comme Jürgen Klopp ou Pep Guardiola pestent souvent contre un calendrier déjà surchargé.

Les joueurs sortent du silence

Les joueurs, eux, sont les premiers concernés par cette possible réforme de la FIFA. En effet, s'ils ne sont pas tous concernés, ceux qui sont internationaux, enchaîneront énormément de matches et auront encore moins de temps de repos entre deux saisons. Qui plus est, qui dit Coupe du monde tous les deux ans, dit également les éliminatoires des Coupes du monde tous les deux ans, en plus de l'Euro, la Ligue des Nations, les Jeux Olympiques et les compétitions de clubs. Pourtant, peu de joueurs ont pris la parole jusqu'à présent à ce sujet.

Equipe de France : Noël Le Graët prend position concernant une Coupe du monde tous les deux ans

Présents pour les Globe Soccer Awards à Dubai, Kylian Mbappé et Robert Lewandowski, deux acteurs majeurs du football mondial, ont été invité à donner leur point de vue sur cette réforme de la Coupe du monde. Et les deux sont du même avis, ils sont contre. "Tous les deux ans, cela deviendra une chose normale de jouer une Coupe du monde, et cela ne devrait pas être comme ça. Au final, nous allons jouer 60 matchs par an, Euro, Coupe du monde, Ligue des Nations... nous aimons jouer, mais c'est trop. Si les gens veulent voir de la qualité, je pense que nous devons faire une pause", a confié Kylian Mbappé, des propos relayés par Marca.

Lewandowski : "Avec une Coupe du monde tous les deux ans, le niveau baisse"

Robert Lewandowski, qui aurait pourtant plus de chances de disputer une Coupe du monde avec son pays, la Pologne, rarement qualifiée pour cette compétition, trouve également que cette réforme est une mauvaise idée : "Nous avons beaucoup de matchs par an, des semaines difficiles. Si vous voulez donner quelque chose de différent aux fans, vous avez besoin d'une pause. Nous devons regarder vers l'avenir, si nous voulons jouer une Coupe du monde tous les deux ans, le niveau baisse. Il est impossible que le corps et l'esprit donnent le même niveau".

Les meilleurs joueurs de la planète sont probablement tous unanimes. Une Coupe du monde tous les deux ans va créer un calendrier encore plus surchargé qu'à l'heure actuelle et engendrera des risques pour leur santé. Reste désormais à savoir si la FIFA prendra en compte l'avis des principaux concernés - les joueurs - où si elle poursuivra dans sa folie de réformer le football mondial en instaurant une Coupe du monde tous les deux ans qui divise au sein même du paysage footballistique mondial.