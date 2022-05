Mbappé : "Ma décision est quasi prise"

Kylian Mbappé était présent dimanche soir au Pavillon Gabriel pour la cérémonie des Trophées UNFP. Comme prévu, l’attaquant du PSG a décroché le prix du meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Et au moment d’aller recevoir son prix, il a été logiquement interrogé concernant son avenir.

Mbappé révèlera son choix dans les prochains jours

La star n’a pas voulu s’attirer les feux des projecteurs. Quand on l’a questionné, il a d’abord élu le sujet en déclarant : « Ce n'est pas l'endroit adéquat pour parler de ça. Je ne veux m'accaparer la cérémonie, comme je l'ai fait par le passé. Je ne veux pas m'approprier la gloire ».

Ensuite, devant l’insistance du présentateur, l’international tricolore a fini par donner du grain moudre aux journalistes et à tous ceux qui spéculent sur son futur. « Quand est-ce que je vais annoncer ma décision ? Très rapidement, c'est quasiment terminé. Si ma décision est prise ? Oui, quasiment ».

L’ancien monégasque a encore été relancé sur le sujet lorsqu’il est passé par la zone mixte. A la question s’il y avait une chance pour qu’on connaisse son choix avant le rassemblement de l’équipe de France, prévu le 28 mai prochain, il a répondu par l’affirmative. « Ça sera avant », a-t-il promis.

« Mon choix est fait (...) vous le saurez très rapidement »



💬 Kylian Mbappé #TrophéesUNFP pic.twitter.com/5orAGLECV0 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 15, 2022

Mbappé a encore un objectif à atteindre cette saison

Avant de mettre fin au suspense concernant la suite de son parcours, Mbappé a encore un match à jouer avec le PSG. Ça sera le week-end prochain face à Metz. Il aura alors comme objectif de consolider sa place du meilleur buteur devant Wissam Ben Yedder, mais aussi celui d’attendre les 20 passes décisives. Actuellement, il en est à 17. "On a gagné le titre, on est très content. Etre meilleur buteur et passeur, ce sera un peu l'enjeu du match. Si je peux tout rafler, je ne vais pas me priver. 20 buts et 20 passes décisives ? On essaie, on essaie. Il faut que je continue à travailler pour essayer de pousser le plafond à chaque fois."

Et pour ce qui est de l'objectif qui consiste à devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG ? Sa réponse : « Cavani, il faut respecter ce qu'il a fait. 200 buts au PSG, c'est incroyable. Faire partie de ce cercle-là, c'est déjà un honneur. Je suis déjà très content d'être dans ce top 3, déjà ». C’était bien essayé pour tenter de lui tirer une dernière fois les vers du nez, mais il n’est pas tombé dans le piège.