Kylian Mbappé désigné meilleur joueur de la Ligue 1

Il n’y avait plus de trop de suspense concernant ce prix, mais ce n’est pas pour autant qu’il ne mérite pas d’être mentionné et salué comme il se doit. Kylian Mbappé a reçu ce dimanche la distinction du meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Il est auréolé pour la troisième fois consécutive après ses sacres en 2019 et en 2021.

Mbappé récompensé pour sa saison XXL

Qui d’autre que Mbappé pouvait être primé ? Même s’il y avait du beau monde parmi les nommés, cette récompense ne pouvait clairement pas lui échapper. Pas après la brillante campagne qu’il venait de réaliser.

Le Bondynois a été le grand artisan du titre de champion de France qu’a reconquis le PSG cette année. De l’avis de tous les observateurs, c’est lui qui a mené les Franciliens vers le sommet il n’est pas sûr que sans lui la bande à Pochettino aurait réussi à reprendre son trône national.

Les chiffres sont là pour témoigner de l’exercice XXL effectué par l’ancien Monégasque. A une journée de la fin, il cumule 42 gestes décisifs. Il totalise 25 réalisations et 17 « assists ». Et il figure d’ailleurs en tête des deux classements, en vue d’un doublé totalement inédit.

Le meilleur joueur de Ligue 1 est Kylian Mbappé ! 👑✨



Donnarumma également primé

Mbappé, qui avait aussi sur le podium de ce prix en 2017 et en 2018, a donc survolé ce concours. Une manière peut-être pour lui de signer ses adieux, lui qui est fortement pressenti pour quitter le championnat français cet été. Si ce scénario se vérifie, il laissera à coup sûr un grand vide.

Mbappé n’a pas été le seul Parisien récompensé durant cette soirée. Gianluigi Donnarumma a été élu en tant que meilleur portier. L’Italien était présent pour recevoir la statuette et remercier tout le monde.

Le titre du meilleur entraineur a, en revanche, échappé à Mauricio Pochettino. Le technicien argentin n’était d’ailleurs même pas parmi les nommés. C’est Bruno Genésio, coach de Rennes (4e), qui a été primé.