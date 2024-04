"Mbappé ? Le PSG l’a déjà lâché", la grosse révélation !

Une nouvelle révélation vient d’être faite quant à l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

L’avenir de Kylian Mbappé est sur presque toutes les lèvres. Depuis qu’il a annoncé son départ pour cette fin de saison, le joueur de 25 ans est devenu un joueur lambda dans l’effectif du club de la capitale française. De nouvelles relations sont faites sur l’avenir du joueur.

Kylian Mbappé est "isolé", selon Pitkowski

Après la victoire contre la Real Sociedad (2-0) en février dernier, Kylian Mbappé avait annoncé son départ du club francilien. Le joueur a confié à ses dirigeants qu’il part librement en fin de saison. Depuis, le Bondynois n’est plus un indispensable dans l’effectif de Luis Enrique. Le coach francilien n’a pas caché ses intentions de former un groupe qui continuera à bien vivre après le départ du capitaine des Bleus. La question a été au centre des discussions ce samedi dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

Selon Olivier Girault, ex-capitaine de l’équipe de France de handball, « le vrai problème est entre Mbappé et Luis Enrique, deux caractères incroyables. Les intérêts de Mbappé peuvent entrer en collusion avec ceux du club. Et pour la première fois, on a un entraîneur qui peut contester son influence ». Quant à elle, Sarah Pitkowski, ancienne joueuse de tennis, Mbappé est loin d’être le seul responsable de cette période compliquée du PSG.

« Depuis qu’il a annoncé son départ à ses dirigeants, il se retrouve de plus en plus sur le banc. Mbappé ne s’est jamais défilé, il adore les soirées à enjeux. Mais on voit bien qu’il n’est plus la priorité. Il est isolé, il n’est plus dans les circuits de passes. Je ne dis pas que c’est une victime mais je dis qu’il est isolé. On ne construit plus l’équipe par rapport à lui. Je pense que le PSG est doucement en train de le lâcher parce que le club est vexé », a-t-elle déclaré sur l’émission.

"Le PSG l’a aussi déjà lâché"

Moins performant depuis l’a trêve internationale de mars dernier avec l’Equipe de France avec laquelle il n’a pas pu trouver le chemin des filets, Kylian Mbappé a été très décevant lors de la défaite du PSG face au FC Barcelone (2-3) en match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Selon David Douillet, double champion olympique de judo, Mbappé aurait déjà lâché le PSG, qui aurait aussi fait pareil.

« Il a déjà la tête à la fenêtre et j’ai le sentiment que le PSG l’a aussi déjà lâché. Dans ces conditions, se motiver n’est pas simple. Normalement on construit l’équipe autour du meilleur joueur et ce n’est plus le cas, c’est devenu un joueur lambda. C’est logique qu’il soit dans cet état. Plus rien ne le rattache au PSG », a confié le consultant RMC.